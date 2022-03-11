ماكرون: سنفرض عقوبات "قاسية" جديدة ضد روسيا إن استمرت الحرب في أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الأوروبيين مستعدون لفرض "عقوبات قاسية" جديدة على روسيا إذا استمرت العملية العسكرية في أوكرانيا.وجاء تصريح ماكرون خلال قمة للاتحاد الأوروبي في فرساي يوم الجمعة.وقال الرئيس الفرنسي للصحفيين: "فرضنا عقوبات غير مسبوقة وبسرعة فائقة على روسيا وإذا استمرت الأمور على الصعيد العسكري سنفرض عقوبات جديدة بما فيها عقوبات قاسية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأكد ماكرون أن الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا "حتى النهاية".وذكر أن ‏التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا يعد منعطفا تاريخيا خطيرا، وأن الأوروبيين واضحون ومتحدون في تنديدهم بالعملية العسكرية.وتابع: "بعثنا رسالة إلى أوكرانيا مفادها أن مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوربي مفتوح".ولفت إلى أن فرنسا خططت لإنهاء الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية في 2027، مؤكدا على أن بلاده بدأت العمل على الاستقلال في مجال الطاقة.كما صرح بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحدث اضطرابا في سلاسل إمداد الغذاء في أوروبا وإفريقيا، محذرا من وقوع مجاعة في إفريقيا خلال 12 شهر.