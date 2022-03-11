دولي

ماكرون: سنفرض عقوبات "قاسية" جديدة ضد روسيا إن استمرت الحرب في أوكرانيا

ماكرون: سنفرض عقوبات "قاسية" جديدة ضد روسيا إن استمرت الحرب في أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الأوروبيين مستعدون لفرض "عقوبات قاسية" جديدة على روسيا إذا استمرت العملية العسكرية في أوكرانيا.

وجاء تصريح ماكرون خلال قمة للاتحاد الأوروبي في فرساي يوم الجمعة.

وقال الرئيس الفرنسي للصحفيين: "فرضنا عقوبات غير مسبوقة وبسرعة فائقة على روسيا وإذا استمرت الأمور على الصعيد العسكري سنفرض عقوبات جديدة بما فيها عقوبات قاسية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد ماكرون أن الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا "حتى النهاية".

وذكر أن ‏التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا يعد منعطفا تاريخيا خطيرا، وأن الأوروبيين واضحون ومتحدون في تنديدهم بالعملية العسكرية.

وتابع: "بعثنا رسالة إلى أوكرانيا مفادها أن مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوربي مفتوح".

ولفت إلى أن فرنسا خططت لإنهاء الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية في 2027، مؤكدا على أن بلاده بدأت العمل على الاستقلال في مجال الطاقة.

كما صرح بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحدث اضطرابا في سلاسل إمداد الغذاء في أوروبا وإفريقيا، محذرا من وقوع مجاعة في إفريقيا خلال 12 شهر.

أخبار ذات صلة

بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا على خلفية عمليتها في أوكرانيا

بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا على خلفية عمليتها في أوكرانيا

تركيا تنقل سفارتها في كييف إلى غرب أوكرانيا

تركيا تنقل سفارتها في كييف إلى غرب أوكرانيا

الهند تطلق صاروخا باتجاه باكستان عن طريق &#34;الخطأ&#34;

الهند تطلق صاروخا باتجاه باكستان عن طريق "الخطأ"

الكنيست تصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون المواطنة

الكنيست تصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون المواطنة

جنرال إسرائيلي سابق: توقعات بهجوم منسّق من إيران وحلفائها على إسرائيل

جنرال إسرائيلي سابق: توقعات بهجوم منسّق من إيران وحلفائها على إسرائيل

(يديعوت): أكثر من 6 آلاف أوكراني وصلوا إسرائيل منذ بدء الغزو الروسي

(يديعوت): أكثر من 6 آلاف أوكراني وصلوا إسرائيل منذ بدء الغزو الروسي

روسيا: قوات جمهورية دونيتسك تسيطر على مدينة فولنوفاخا

روسيا: قوات جمهورية دونيتسك تسيطر على مدينة فولنوفاخا

&#34;الشيوخ الأمريكي&#34; يتخذ قراره بشأن تمويل القبة الحديدية

"الشيوخ الأمريكي" يتخذ قراره بشأن تمويل القبة الحديدية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الحركة الأسيرة: انتفاضتنا مستمرة وندعو لإسنادنا بمعركتنا القادمة

الحركة الأسيرة: انتفاضتنا مستمرة وندعو لإسنادنا بمعركتنا القادمة

إصابات في مواجهات مع الاحتلال بالخليل

إصابات في مواجهات مع الاحتلال بالخليل

قوات الاحتلال تقتحم قريوت ومستوطنون يخطون شعارات عنصرية

قوات الاحتلال تقتحم قريوت ومستوطنون يخطون شعارات عنصرية

خريجو كلية الطب البشري بجامعة القدس يحققون نسبة نجاح كاملة بامتحان المزاولة الاسرائيلي

خريجو كلية الطب البشري بجامعة القدس يحققون نسبة نجاح كاملة بامتحان المزاولة الاسرائيلي

الاحتلال يعتقل أمين سر حركة (فتح) في جبع جنوب جنين

الاحتلال يعتقل أمين سر حركة (فتح) في جبع جنوب جنين

الخارجية الفلسطينية تدين الهجوم الذي استهدف السعودية

الخارجية الفلسطينية تدين الهجوم الذي استهدف السعودية

مواجهات بين ثوار بيتا وقوات الاحتلال على جبل صبيح

مواجهات بين ثوار بيتا وقوات الاحتلال على جبل صبيح

سلطات الاحتلال تصادق على بناء 730 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية

سلطات الاحتلال تصادق على بناء 730 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية

منوعات

هاني شاكر يصدم الجميع ويقبل اعتذار عمر كمال

هاني شاكر يصدم الجميع ويقبل اعتذار عمر كمال

شاهد: عبير صبري تغضب جمهورها بسبب هذا التعليق

شاهد: عبير صبري تغضب جمهورها بسبب هذا التعليق

هل وقعت إلهام الفضالة ضحية زوجها شهاب الجوهر؟

هل وقعت إلهام الفضالة ضحية زوجها شهاب الجوهر؟

بسنت شوقي تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن المرأة المصرية

بسنت شوقي تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن المرأة المصرية

لهذا السبب.. محمد صبحي يهدد متابعيه ويحذرهم من هذا الأمر

لهذا السبب.. محمد صبحي يهدد متابعيه ويحذرهم من هذا الأمر

بعد زواجها بأيام.. ما حقيقة إنفصال دنيا عبدالعزيز عن زوجها؟

بعد زواجها بأيام.. ما حقيقة إنفصال دنيا عبدالعزيز عن زوجها؟

شاهد: سمية الخشاب تنفعل على متابع بسبب &#34;الطحال&#34;

شاهد: سمية الخشاب تنفعل على متابع بسبب "الطحال"

شاهد: علاء زلزلي يطالب طليقته بالعودة إليه على الهواء مباشرة

شاهد: علاء زلزلي يطالب طليقته بالعودة إليه على الهواء مباشرة

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بآخر مقطع فيديو له على (تيك توك)

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بآخر مقطع فيديو له على (تيك توك)

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل ببكائها على خاتم

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل ببكائها على خاتم

عربي

برنامج الأغذية العالمي يحذر من المجاعة في جنوب السودان

برنامج الأغذية العالمي يحذر من المجاعة في جنوب السودان

قتلى وجرحى خلال مواجهات بين القبائل بدارفور غرب السودان

قتلى وجرحى خلال مواجهات بين القبائل بدارفور غرب السودان

روسيا تفتح الباب أمام السوريين للقتال في أوكرانيا

روسيا تفتح الباب أمام السوريين للقتال في أوكرانيا

محكمة لبنانية تدين رجلين بالتفجير الذي أدى لاغتيال رفيق الحريري عام 2005

محكمة لبنانية تدين رجلين بالتفجير الذي أدى لاغتيال رفيق الحريري عام 2005