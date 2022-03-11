دولي

بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا على خلفية عمليتها في أوكرانيا

بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا على خلفية عمليتها في أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا، وحظر استيراد الفودكا والأحجار الكريمة والمنتجات البحرية الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيستبعدون روسيا من نظام التجارة التبادلي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال: "سنواصل الضغط على بوتين لحرمان روسيا من القدرة على الاقتراض من المؤسسات الدولية الرائدة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وأكد بايدن أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

وأفاد بأنهم سيدافعون عن الديمقراطية في أوكرانيا وسيتصدون لروسيا ولن يسمحوا لها بتقرير مصير العالم عبر الحرب.

وصرح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة لن تحارب في أوكرانيا ضد روسيا لأن ذلك سيؤدي إلى حرب عالمية.

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