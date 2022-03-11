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قتلى وجرحى خلال مواجهات بين القبائل بدارفور غرب السودان

قتلى وجرحى خلال مواجهات بين القبائل بدارفور غرب السودان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤول في دارفور، اليوم الجمعة، مقتل 17 مدنيا على الأقل في موجهات قبلية جديدة في هذه المنطقة الواقعة في غرب السودان وتشهد نزاعات على الأراضي أو المياه.

وبذلك يرتفع إلى نحو أربعين عدد القتلى خلال أسبوع من المعارك بين قبائل في دارفور، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقعت المواجهات الأخيرة يوم الخميس، في منطقة جبل مون الجبلية في ولاية غرب دارفور المحاذية لتشاد.

وقد أدت المواجهات إلى سقوط أكثر من 17 قتيلا وعشرات الجرحى والمفقودين، وفق الناطق باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال الذي أشار إلى أنه "تم حرق أربع قرى بالكامل".

وبين السبت والاثنين قتل 16 شخصا في اشتباكات بين قبيلة عربية وأفراد من مجموعة عرقية أفريقية في جبل مون، حسب نقابة الأطباء المركزية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن آدم رحال قوله إن "هنالك توقعات بأن المليشيات ستعاود الهجوم غدا" السبت.

وتنشأ نزاعات بين القبائل في دارفور عادة بسبب التنافس على الأرض والكلأ ومصادر المياه.

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