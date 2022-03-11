الهند تطلق صاروخا باتجاه باكستان عن طريق "الخطأ"



وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان إنه "في إطار صيانة روتينية، أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ" الاربعاء، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



ولم تحدد نوع الصاروخ، لكنها قالت إنه سقط في "منطقة في باكستان". وعبرت عن "أسف بالغ" للحادثة "والارتياح لعدم خسارة أرواح".



جاء البيان بعد ساعات على إدانة وزارة الخارجية الباكستانية ما وصفته بـ"انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي من جانب جسم طائر أسرع من الصوت، مصدره الهند".



واستدعي القائم بالأعمال الهندي في إسلام أباد إلى وزارة الخارجية لتقديم "احتجاج قوي"، كما أضافت.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخارجية الباكستانية إن "الإطلاق المتهور" ألحق الأضرار بممتلكات على الأرض وعرض أرواح مدنيين وطائرات في المجال الجوي الباكستاني للخطر، متهمة الهند بـ"الاستخفاف بالسلام والاستقرار الإقليميين".



رام الله - دنيا الوطنأطلق الجيش الهندي عن طريق الخطأ صاروخا باتجاه باكستان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهندية الجمعة معبرة عن "أسف بالغ".