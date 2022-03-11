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روسيا تفتح الباب أمام السوريين للقتال في أوكرانيا

روسيا تفتح الباب أمام السوريين للقتال في أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
مع دخول الحملة الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثالث، أعلن الكرملين السماح للسوريين بالتطوع للقتال إلى جانب القوات الروسية، في وقت تتوالى فيه التحذيرات من خطر استغلال المقاتلون الأجانب في الحرب الأوكرانية.

وقال الكرملين، يوم الجمعة: "بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وفي سابق، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للترحيب بالمتطوعين الذين يريدون قتال القوات الأوكرانية، ومساعدتهم على الوصول للجبهات.

ووافق بوتن في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي على مقترح بتزويد قوات لوغانسك ودونيتسك بأنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للدبابات.

وبشأن استمرار الحملة الروسية، قال الكرملين إن أزمة أوكرانيا ستنتهي حين يلبي الطرف الأوكراني المطالب الروسية، مشيرا إلى روسيا أبلغت الغرب مرارا بشأن هواجسها الأمنية المتعلقة بأوكرانيا لكنها لم تحصل على إجابات.

وفيما يختص الانتشار الواسع للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، قال "زيادة دفاعاتنا الغربية تأتي ردا على تعزيز دول الناتو قدراتها العسكرية قرب حدودنا".

ولفت إلى تفاقم خطاب الكراهية ضد الروس في الخارج، وناشد الرعايا الروس بتوخي الحذر.

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