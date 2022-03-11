الصحة الفلسطينية تصدر أحدث إحصائية لعدد الوفيات والاصابات بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 4، طولكرم 8، جنين 9، رام الله 18، ضواحي القدس 1، بيت لحم 7، طوباس 1، نابلس 6، قلقيلية 3، الخليل 4، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 136، مدينة القدس 90".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 3، طولكرم 9، جنين 10، رام الله 11، ضواحي القدس 3، بيت لحم 10، طوباس 0، نابلس 26، قلقيلية 8، الخليل 60، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 491، مدينة القدس 130".وسجلت حالة وفاة في قطاع غزة وحالة وفاة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 58 مريضا، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.