اصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال بقلقيلية ونابلس



وأشار قريوتي إلى أن المستوطنين خطّوا شعارات عنصرية معادية على جدران المنازل، ضد أهالي قرية قريوت.



رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتلت أسطح المنازل، وأطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقال شتيوي: "إن المسيرة خرجت هذا الأسبوع نصرة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودعما لأهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة".في السياق، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وخمسة آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرقها.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن الطواقم عالجت ميدانيا ثلاث إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفل (12 عاما)، خلال مواجهات في جبل صبيح ببلدة بيتا.وأضاف جبريل أنه جرى إسعاف خمسة مواطنين ميدانيا في قرية بيت دجن أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الاحتلال شرق القرية.وتشهد بيتا وبيت دجن مواجهات أسبوعية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي عام، وذلك رفضا لإقامة بؤر استيطانية على أراضيها.إلى ذلك، أعطب مستوطنون اليوم الجمعة، إطارات 15 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في قرية قريوت جنوب نابلس.وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان بشار قريوتي لـ "وفا"، بأن مستوطني "عيليه" و"شيلو" المقامتان على أراضي القرية، تسللوا إليها، وأعطبوا إطارات المركبات في منطقة جنوب وغرب قريوت، تحديدا بحارات: الصفصاف والبيادر والحوش.