الخارجية الفلسطينية تدين الهجوم الذي استهدف السعودية

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، الهجوم الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة، استهدفت مصفاة تكرير البترول في العاصمة الرياض.ووصف الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، الإعتداء بـ"الجبان"، معتبرة أنه لا يستهدف السعودية وحدها، وإنما يهدف لضرب الأمن والاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة والعالم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكدت أن دولة فلسطين تقف الى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، مشددة على قدرة المملكة على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه.