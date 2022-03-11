الكنيست تصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون المواطنة

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية صادقت الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة وبدعم من المعارضة، على قانون المواطنة الذي يقيد منح حق الإقامة في البلاد لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليين.وقالت القناة: "إن 45 نائبًا أيدوا القانون، فيما عارضه 15 من بينهم أعضاء حزبي "ميرتس" و"القائمة الموحدة" المشاركين في الائتلاف الحكومي".وبحسب القناة، أثنت وزيرة الداخلية اييليت شاكيد على التعاون مع المعارضة، وقالت: إن الحديث يدور عن "قانون صهيوني وقومي وأمني من الدرجة الأولى"، وألمحت إلى أن "فكرة الدولة اليهودية والديمقراطية تغلبت على فكرة دولة كل مواطنيها"، وفق تعبيرها.يُشار إلى أن هذا القانون قد سبب أزمة في صفوف الائتلاف، تم حلها بمنح حرية التصويت لأعضاء حزبي "الموحدة" و"ميريتس"، والاعتماد على أصوات من المعارضة لتمريره.وتخلل عملية التصويت نقاش حامي الوطيس وتبادل اتهامات بين أعضاء من حزبي "القائمة المشتركة" و"القائمة الموحدة"، وفق القناة.