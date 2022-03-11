دولي

الكنيست تصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون المواطنة

الكنيست تصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون المواطنة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية صادقت الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة وبدعم من المعارضة، على قانون المواطنة الذي يقيد منح حق الإقامة في البلاد لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليين.

وقالت القناة: "إن 45 نائبًا أيدوا القانون، فيما عارضه 15 من بينهم أعضاء حزبي "ميرتس" و"القائمة الموحدة" المشاركين في الائتلاف الحكومي".

وبحسب القناة، أثنت وزيرة الداخلية اييليت شاكيد على التعاون مع المعارضة، وقالت: إن الحديث يدور عن "قانون صهيوني وقومي وأمني من الدرجة الأولى"، وألمحت إلى أن "فكرة الدولة اليهودية والديمقراطية تغلبت على فكرة دولة كل مواطنيها"، وفق تعبيرها.

يُشار إلى أن هذا القانون قد سبب أزمة في صفوف الائتلاف، تم حلها بمنح حرية التصويت لأعضاء حزبي "الموحدة" و"ميريتس"، والاعتماد على أصوات من المعارضة لتمريره.

وتخلل عملية التصويت نقاش حامي الوطيس وتبادل اتهامات بين أعضاء من حزبي "القائمة المشتركة" و"القائمة الموحدة"، وفق القناة.

أخبار ذات صلة

جنرال إسرائيلي سابق: توقعات بهجوم منسّق من إيران وحلفائها على إسرائيل

جنرال إسرائيلي سابق: توقعات بهجوم منسّق من إيران وحلفائها على إسرائيل

(يديعوت): أكثر من 6 آلاف أوكراني وصلوا إسرائيل منذ بدء الغزو الروسي

(يديعوت): أكثر من 6 آلاف أوكراني وصلوا إسرائيل منذ بدء الغزو الروسي

روسيا: قوات جمهورية دونيتسك تسيطر على مدينة فولنوفاخا

روسيا: قوات جمهورية دونيتسك تسيطر على مدينة فولنوفاخا

&#34;الشيوخ الأمريكي&#34; يتخذ قراره بشأن تمويل القبة الحديدية

"الشيوخ الأمريكي" يتخذ قراره بشأن تمويل القبة الحديدية

(فيسبوك) تسمح بالتحريض والدعوة لقتل بوتين والجنود الروس

(فيسبوك) تسمح بالتحريض والدعوة لقتل بوتين والجنود الروس

الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا اليوم الخميس

الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا اليوم الخميس

بوتين يهاجم الولايات المتحدة: تحاول خداع شعبها

بوتين يهاجم الولايات المتحدة: تحاول خداع شعبها

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل مشاريع الأسلحة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل مشاريع الأسلحة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات بين ثوار بيتا وقوات الاحتلال على جبل صبيح

مواجهات بين ثوار بيتا وقوات الاحتلال على جبل صبيح

60 انتهاكًا احتلاليًا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شباط 2022

60 انتهاكًا احتلاليًا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شباط 2022

وزارة الاقتصاد تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالأسمنت

وزارة الاقتصاد تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالأسمنت

الرجوب يتلقى رسالة شكر من رئيس اتحاد كشافة لبنان

الرجوب يتلقى رسالة شكر من رئيس اتحاد كشافة لبنان

الوزير المالكي يلتقي نظيره التركي على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي

الوزير المالكي يلتقي نظيره التركي على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي

الاحتلال يعتقل مواطنا من جبع

الاحتلال يعتقل مواطنا من جبع

الاحتلال يعتدي بالضرب على نشطاء خلال تفتيش منازل في مسافر يطا

الاحتلال يعتدي بالضرب على نشطاء خلال تفتيش منازل في مسافر يطا

&#34;هيئة الأسرى&#34;: إعلان الأسرى تعليق خطواتهم النضالية لا يعني انتهاء المعركة مع السجان

"هيئة الأسرى": إعلان الأسرى تعليق خطواتهم النضالية لا يعني انتهاء المعركة مع السجان

منوعات

هاني شاكر يصدم الجميع ويقبل اعتذار عمر كمال

هاني شاكر يصدم الجميع ويقبل اعتذار عمر كمال

شاهد: عبير صبري تغضب جمهورها بسبب هذا التعليق

شاهد: عبير صبري تغضب جمهورها بسبب هذا التعليق

هل وقعت إلهام الفضالة ضحية زوجها شهاب الجوهر؟

هل وقعت إلهام الفضالة ضحية زوجها شهاب الجوهر؟

بسنت شوقي تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن المرأة المصرية

بسنت شوقي تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن المرأة المصرية

لهذا السبب.. محمد صبحي يهدد متابعيه ويحذرهم من هذا الأمر

لهذا السبب.. محمد صبحي يهدد متابعيه ويحذرهم من هذا الأمر

بعد زواجها بأيام.. ما حقيقة إنفصال دنيا عبدالعزيز عن زوجها؟

بعد زواجها بأيام.. ما حقيقة إنفصال دنيا عبدالعزيز عن زوجها؟

شاهد: سمية الخشاب تنفعل على متابع بسبب &#34;الطحال&#34;

شاهد: سمية الخشاب تنفعل على متابع بسبب "الطحال"

شاهد: علاء زلزلي يطالب طليقته بالعودة إليه على الهواء مباشرة

شاهد: علاء زلزلي يطالب طليقته بالعودة إليه على الهواء مباشرة

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بآخر مقطع فيديو له على (تيك توك)

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بآخر مقطع فيديو له على (تيك توك)

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل ببكائها على خاتم

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل ببكائها على خاتم

عربي

محكمة لبنانية تدين رجلين بالتفجير الذي أدى لاغتيال رفيق الحريري عام 2005

محكمة لبنانية تدين رجلين بالتفجير الذي أدى لاغتيال رفيق الحريري عام 2005

أبو الغيط يتحدث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. ماذا قال؟

أبو الغيط يتحدث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. ماذا قال؟

السيسي يتحدث عن مواجهة تحديات غير مسبوقة

السيسي يتحدث عن مواجهة تحديات غير مسبوقة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين