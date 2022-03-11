مواجهات بين ثوار بيتا وقوات الاحتلال على جبل صبيح

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات، ظهر اليوم الجمعة، بين الأهالي وقوات الاحتلال في محيط جبل صبيح جنوب نابلس، بعد أن انطلقت فعاليات المقاومة الشعبية الرافضة للاستيطان.وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز تجاه الشبان في منطقة الهوتة المقابلة لجبل صبيح.وأشارت إلى أن مجموعات من الشبان توافدوا إلى جبل صبيح، للمشاركة في الفعاليات الشعبية الرافضة للاستيطان، بعد أداء صلاة الجمعة.وتشهد بلدة بيتا منذ عدة شهور، احتجاجات شبه يومية، رفضا للسيطرة الإسرائيلية على أراض فلسطينية خاصة، تقع في جبل صَبيح.ومنذ بداية الأحداث على الجبل ارتقى 9 شهداء وأصيب المئات واعتقل العشرات في محاولة من الاحتلال لوقف الفعاليات الثورية.ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.واستمرت المظاهرات والمسيرات الشعبية، حيث بلغ عددها خلال الشهر (66) مسيرة شعبية، وتصدى المواطنون لمحاولات الاحتلال والمستوطنين التنغيص عليهم في القدس وحي الشيخ جراح، والتضييق على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، بحسب التقرير ذاته.