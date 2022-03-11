سلطات الاحتلال تصادق على بناء 730 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية

رام الله - دنيا الوطنصادقت سلطات الاحتلال، على بناء 730 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف"، شمالي مدينة القدس الشرقية.وقالت صحيفة (كول هاعير) الإسرائيلية، الجمعة، إن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس المحتلة، صادقت على هذا المخطط، ما يفتح الطريق لتنفيذه.ومستوطنة "بسغات زئيف"مقامة على أراضي بلدة بيت حنينا الفلسطينية.وقالت الصحيفة، إن المباني الجديدة ستقام على أرض مساحتها 70 دونما (الدونم ألف متر مربع)، مضيفة: "تتضمن الخطة حوالي 730 وحدة سكنية، موزعة على 14 بناية، تضم كل واحدة منها 12 طابقًا".