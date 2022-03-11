دولي

(يديعوت): أكثر من 6 آلاف أوكراني وصلوا إسرائيل منذ بدء الغزو الروسي

(يديعوت): أكثر من 6 آلاف أوكراني وصلوا إسرائيل منذ بدء الغزو الروسي
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت دائرة السكان والهجرة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن 6166 أوكرانيًا وصلوا إلى تل أبيب، منذ بدء الحرب الروسية على البلاد في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير المنصرم.

وبحسب ما نقلت صحيفة (يديعوت آحرنوت) فوفق الدائرة فإن هؤلاء يحملون جوازات سفر أوكرانية، مشيرةً إلى أنه تم رفض إدخال 214 شخصًا منهم لأسباب قانونية تتعلق بقانون الهجرة.

وأشارت إلى أنه أمس حتى ومنتصف الليل وصل 1.106 وتم منع 23 منهم من الدخول، فيما وصل بعد منتصف الليل وحتى صباح اليوم 228 أوكرانيًا، وتم منع دخول 4 منهم.

وأوعزت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد أمس بنقل الذين تم منعهم وبقوا في مطار اللد “بن غوريون”، إلى أحد الفنادق لحين اتخاذ قرار بشأنهم.

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