60 انتهاكًا احتلاليًا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شباط 2022

رام الله - دنيا الوطنرصدت وزارة الإعلام (60) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية وذلك خلال الفترة ما بين 1 إلى 28 شهر شباط/ فبراير 2022، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي (35) صحفيا من بينهم (5) صحفيات، و(10) طواقم صحفية، و(9) صفحات إعلامية.ووثقت الوزارة (12) حالة اعتداء جسدي، ومن بين الصحفيين الذين تعرضوا للضرب خلال الشهر المذكور: مصوّر شبكة "قدس" الإخبارية عبد الله بحش، مدير مكتب وكالة "الأناضول" التركية أنس جانلي، مصور وكالة الأناضول عصام الريماوي، مراسلة وكالة "رويترز" رنين صوافطة، مصور وكالة "الأناضول" هشام أبو شقرا، الصحفي المقدسي يوسف مسودة.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين عز صدقة ورامز صدقة، واحتجزت المصور وهاج بني مفلح، وحكمت محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي على الصحفيين: يزن أبو صلاح، يوسف فواضلة.ورصدت الوزارة الإصابات المختلفة بقنابل الصوت والغاز إضافة إلى الرصاص المعدني والمطاطي بحق الصحفيين لمنعهم من التغطية، كإصابة الصحفية رجاء جبر برصاصة مطاطية في وجهها، ومصور وكالة الأنباء الفرنسية جعفر اشتية برصاصة معدنية في ذراعه لمنعهما من تغطية المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس، وإصابة الصحفي مصعب شاور بالاختناق إثر إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز السامة لمنعه من تغطية انتهاكات الاحتلال في ذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي بتاريخ 25/2/2022.فيما رصدت الوزارة عشرات الانتهاكات الاحتلالية بحق (10) طواقم صحفية، حيث استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الصحفيين كدروع بشرية خلال تظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قلقيلية بتاريخ 11/2/2022، كما استهدفت قوات الاحتلال مجموعة من الصحفيين بالمياه العادمة لمنع الصحفيين من التغطية في حي الشيخ جراح بالقدس بتاريخ 13/2/2022.وترصد الوزارة الانتهاكات الاحتلالية الهادفة بشكل مباشر إلى منع الصحفيين من نقل الرواية الفلسطينية الصحيحة وعرقلة عملهم، لتصر بشكل مستمر على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الخاص بحماية الصحفيين، وضمان محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وعدم إفلاتهم من العقاب.وتراوحت الانتهاكات الإسرائيلية خلال هذا الشهر من حيث طبيعتها كالتالي: اعتداء بالضرب (12)، اختناق شديد (8)، إصابة بقنبلة صوت/ غاز (7)، اعتقال/ احتجاز(5)، فرض غرامة مالية (2)، منع من التغطية (4)، إصابة بالرصاص المعدني والمطاطي (4)، منع من دخول حي الشيخ جراح (3)، تحطيم معدات (1) استخدام الصحفيين كدروع بشرية (1) بحق عشرات الصحفيين، رش المياه العادمة (1) بحق عشرات الصحفيين، فصل تعسفي (3)، حجب على مواقع التواصل الاجتماعي (9).وتفاوت التوزيع الجغرافي لهذه الانتهاكات كالتالي: نابلس (23)، القدس (13)، الخليل (2)، جنين(2)، سجون الاحتلال (2)، قلقيلية (1).