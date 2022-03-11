إصابات في مواجهات بعدة نقاط تماس بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في أكثر من نقطة تماس بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.ودعت القوى الوطنية والإسلامية، المواطنين للمشاركة الفاعلة في المسيرات الأسبوعية بعدد من المناطق منها جبل صبيح في بلدة بيتا، وبيت دجن، في نابلس، وكفر قدوم في قلقيلية، وغيرها.وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه المتظاهرين في كفر قدوم.وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص المطاطي في استهدافها للشبان.