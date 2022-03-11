وزارة الاقتصاد تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالأسمنت

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالإسمنت.ودعت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، الراغبين في الاستيراد من الشركات التي استوردت لا يقل عن 85% من الكمية الممنوحة له من قبل اللجنة إلى مراجعة الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني المركز الرئيسي مبنى المجمع الحكومي برام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.وذكرت ازارة الاقتصاد في بيانها، أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 13/3/2022، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.