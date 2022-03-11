الرجوب يتلقى رسالة شكر من رئيس اتحاد كشافة لبنان

رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، رسالة شكر من رئيس اتحاد كشاف لبنان جورج الغريب، تقديرا لجهوده ومبادرته الخاصة بالترتيبات لعقد المؤتمر الكشفي العربي الـ30 والذي تستضيفه لبنان خلال كانون أول/ ديسمبر المقبل.وأشاد الغريب، خلال رسالته، بجهود الفريق الرجوب، مؤكدا أنها شكلت خارطة طريق واضحة وساهمت في الحفاظ على حقوق اتحاد الكشافة اللبناني، وأكد أن الأجيال ستحفظ أن الفريق الرجوب قد بذل الجهود وحمل راية الكشافة اللبنانية وقضيتها.واختتم غريب رسالته آملا السداد والتوفيق للفريق الرجوب، والحرية والتحرير لأرض فلسطين المقدسة.يذكر أن الفريق الرجوب كان قبل عدة أيام قد زار لبنان على رأس وفد كشفي عربي، مكلف من قبل رؤساء الجمعيات الكشفية العربية، ضم أمين عام المنظمة الكشفية العربية، عمرو حمدي، ونائب أمين عام جمعية الكشافة الأردنية، التقى خلالها رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لبحث الترتيبات لعقد المؤتمر الكشفي العربي الـ 30 في لبنان.