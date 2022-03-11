روسيا: قوات جمهورية دونيتسك تسيطر على مدينة فولنوفاخا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أحكمت السيطرة على مدينة فولنوفاخا.ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد جاء هذا الإعلان خلال مطالعة إعلامية للناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية سيطرت على مدينة فولنوفاخا بعد معارك ضارية لأيام عدة.وأضاف كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة لمرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى.كما كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي استطاع إسقاط طائرات أوكرانية من طراز "مي-24" و8 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة، مضيفا أن القوات الجوية الروسية قامت بتدمير 107 منشأة عسكرية أوكرانية من بينها 14 مخزنا للذخيرة و11 قاعدة للمركبات العسكرية.قال كوناشينكوف: "منذ بدء العملية العسكرية بلغ إجمالي ما تم تدميره من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية 3213 مرفقا. وتم تدمير: 98 طائرة، 118 طائرة مسيرة، 1041 دبابة ومدرعة، 113 راجمة صواريخ، 389 مدفعية ميدان وهاون، 843 مركبة عسكرية خاصة".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.