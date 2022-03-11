الوزير المالكي يلتقي نظيره التركي على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي مع نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو على هامش اجتماعات منتدى انطاليا الدبلوماسي لاطلاعه على اخر المستجدات السياسية.شكر الوزير المالكي نظيره على حسن الاستضافة ، متمنيا نجاح اعمال المنتدى. وأشاد بالجهود التركية الرامية لاحلال السلام بين الشعبين الروسي والأوكراني، وأشار الوزير الى تآلق الدبلوماسية التركية وحجم إنجازاتها الأخيرة في حل النزاعات الدولية.ناقش الطرفان العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما فيها التطورات الآخيرة على الساحة الدولية والوضع على الأرض. كما وضع الوزير مولود شاويش اوغلو لنظيره المالكي بصورة الاجتماعات الرئاسية التركية الإسرائيلية الأخيرة، وشدد على ان إعادة العلاقات مع إسرائيل لن يعني تغييرا في سياسة انقرة تجاه الشعب الفلسطيني وحقهم في تقرير مصيرهم في دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وتمسك انقرة في حماية الحرم القدسي الشريف من الهجمات الاستيطانية المتكررة.وبدوره، شرح الوزير المالكي عن اخر المستجدات السياسية والاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على الشعب الفلسطيني سواء الاعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل والتي ترتقي الى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة الى التوسع الاستيطاني الغير شرعي والمنافي للقانون الدولي وزيادة اعتداءات المستوطنين الإرهابية على البلدات والقرى الفلسطينية بحماية جنود الاحتلال ومشاركتهم.وتحدث الوزير المالكي عن الازمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية بسبب المضايقات الإسرائيلية باقتطاع جزء من عائدات الضرائب (المقاصة)، كاجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات لعائلات الشهداء والأسرى، إضافة الى عدم التزام المجتمع الدولي بالتزماتها المالية للشعب الفلسطيني، الآمر الذي يزيد من الدين العام ويرهق الموازنة العامة وسيؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني. كما أوضح الوزير المالكي ان الإدارة الامريكية أعطت العديد من الوعود للقيادة الفلسطينية لاعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، الا انها لم تنفذ منها سوى إعادة الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا).وتناقش الطرفان في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتطوير مجال التعاون المشترك بين البلدين، كما تحدث الوزيران عن التحضيرات لعقد اللجنة الحكومية الفلسطينية التركية المشتركة، المزمع عقدها في بداية شهر نيسان المقبل، والتي يترآسها من الجانب الفلسطيني وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي ومن الجانب التركي وزير الخارجية التركي مولود شاويش اوغلو. ومن الجدير ذكره آن اللجنة تضم في عضويتها كافة الوزارات والهيئات الحكومية المرتبطة بالتعاون الثنائي بين البلدين.وحضر الاجتماع سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية د. فائد مصطفى وسكرتير ثالث دانية دسوقي من مكتب الوزير.