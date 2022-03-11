هجوم حوثي على منشأة نفط كبيرة في الرياض

رام الله - دنيا الوطنتعرضت مصفاة تكرير بترول في السعودية، لهجوم بطائرة مسيرة عن بُعد.وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، بتعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض، لهجوم بطائرة مسيرة عن بُعد، وأسفر الإعتداء عن اندلاع حريق صغير في المصفاة، تمت السيطرة عليه، دون وقوع إصابات أو وفيات، ولم بتأثر عمل المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته.وأكد المصدر، في تصريحه، أن السعودية تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان حسب وصفه، مشدداً على أن هذه الاعتداءات، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في مناطق مختلفة من البلاد، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي.ويشن الحوثيون هجمات على المملكة العربية السعودية، على أهداف سعودية، من بينها منشآت النفط والمطارات،رداً على استمرار السعودية بقصف أهداف للحوثيين في اليمن.