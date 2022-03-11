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شؤون فلسطينية

السياحة والاثار تطلق مؤتمر "نابلس هالمرّة غير"

السياحة والاثار تطلق مؤتمر "نابلس هالمرّة غير"
رام الله - دنيا الوطن
في اطار مشروع تشجيع السياحة الداخلية تحت عنوان "فلسطين هالمرّة غيرّ، وبعد النجاح الذي حققه البرنامج الاول الذي اقيم في بيت لحم اواخر العام المنصرم، وزارة السياحة والاثار تطلق برنامجها الترويجي الثاني في محافظة نابلس العريقة تحت عنوان "نابلس هالمرّة غير" بالتعاون مع جمعيات القطاع السياحي الخاص وبدعم من وكالة اليابان للتعاون "جايكا".

جاء ذلك بحضور رسمي وسياحي ضم وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة ومحافظ محافظة نابلس اللواء ابراهيم رمضان ورئيس بلدية نابلس انيس سويدان وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي توشيا آبي ورئيس غرفة صناعة وتجارة نابلس عمر هاشم ومدير عام التسويق والاعلام السياحي في وزارة السياحة والاثار ماجد اسحق ورؤساء وأعضاء جمعيات القطاع السياحي ورؤساء بلديات ومدراء الاجهزة الامنية ورجال الدين ومجموعة من الشخصيات الرسمية والوطنية وعدد كبير من الصحفيين والمؤثرين ووكلاء سياحة من فلسطين الداخل، حيث عقد المؤتمر في فندق قصر يالديز في نابلس.

صالح طوافشة وكيل وزارة السياحة والاثار تحدث عن اهمية هذا البرنامج الهام الذي تنظمه الوزارة بعد النجاح الذي حققه البرنامج الأول في بيت لحم يهدف الى التعريف بالمنتج السياحي المتنوع لمدن وقرى وريف ومخيمات المدن المحافظات الفلسطينية وتسليط الضوء على المواقع الغير معروفة، وتشجيع السياحة الداخلية وسياحة المسارات، كذلك التشبيك مع الفعاليات والشخصيات الاعلامية والمؤثرين من الداخل، وتعزيز التواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده.

محافظ محافظة نابلس اللواء ابراهيم رمضان اكد على روح العمل المشترك مع وزارة السياحة والاثار في اطلاق برامج سياحية تعمل على تطوير النشاط السياحي في نابلس و خصوصا من اهلنا فلسطينيي 48 ، مؤكدا على شكرة لوزارة السياحة والاثار على هذا العمل.

ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا آبي اكد على اهمية الشراكة مع وزارة السياحة والاثار في دعم القطاع السياحي و الاثري في فلسطين وهذه الشراكة والتي توجت بافتتاح مشروع حماية و تغطية احد اكبر لوحات الفسيفساء بالعالم في قصر هشام الاثري ، مؤكدا تطلعة لمزيد من العمل و التعاون مع وزارة السياحة والاثار لدعم القطاع السياحي الفلسطيني

واوضح ماجد اسحق مدير عام التسويق السياحي في وزارة السياحة ولآثار أن البرنامج يشمل بالإضافة الى الاحتفال الرسمي ورشة عمل سياحية تعرض فيها الفعاليات السياحية في محافظة نابلس منتجها السياحي للضيوف من فلسطين الداخل، كذلك المشاركة في رحلات تعريفية ومسارات سياحية ومشاهدة منشآت سياحية وثقافية على مدار يومين كاملين.

وأضاف اسحق أن الوفد الضيوف والذي يضم نخبة من مرشدي السياحة ووكلاء سياحة واعلاميين ومؤثرين من الداخل سوف يقوم بتصوير ونقل التجربة المميزة التي سيحصل عليها من خلال زياراته الى أعداد كبيرة من أهلنا في الداخل بواسطة الوسائل الاعلامية المختلفة وخاصة وسائل التواص الاجتماعي.

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