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دولي

"الشيوخ الأمريكي" يتخذ قراره بشأن تمويل القبة الحديدية

"الشيوخ الأمريكي" يتخذ قراره بشأن تمويل القبة الحديدية
رام الله - دنيا الوطن
صادق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الجمعة، على ميزانية تمويل صواريخ منظومة القبة الحديدية للجيش الإسرائيلي، بمبلغ مليار دولار.

وكان مجلس النواب الأميركي، أقر بأغلبية ساحقة أمس، هذا التمويل الجديد ضمن المساعدات الأمنية السنوية المقدمة لـ"إسرائيل" من الميزانية الأميركية.

وصوت 68 عضوًا في الشيوخ الأميركي، لصالح القرار، فيما عارضه 31، كما سيتم تمرير القرار إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للتوقيع عليه، وهو أمر إداري متعارف عليه.

وبحسب صحيفة (هآرتس) فإن المصادقة شملت الميزانية السنوية البالغة 3.8 مليار دولار.

وأشارت إلى أنه في أيلول/ سبتمبر الماضي، تم إزالة بند تمويل تجديد مخزون صواريخ القبة الحديدية في أعقاب خلافات داخلية في الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على مجلس النواب، وتحت ضغط من أعضاء الجناح التقدمي للحزب، تم الموافقة على المقترح بأغلبية ساحقة لـ 420 عضوًا مقابل رفض 9.

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