طالع آخر حصيلة لوفيات وإصابات (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و136 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 663 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1948 ، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 248235 ، منها 4292حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 491 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 241995 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 62 ، منها 45 حالة خطرة.