القيادي الورديان مضرب عن الدواء منذ 17 يوماً رفضا لاعتقال الإداري

يواصل القيادي في حركة حماس الشيخ الأسير حسن الورديان من بيت لحم إضرابه عن الدواء لليوم السابع عشر على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.



ويحتاج القيادي الورديان لدواء الأنسولين نظراً لإصابته بمرض السكري، وهو معتقل في سجون الاحتلال منذ 11 شهراً.



ودخل الشيخ حسن عامه 67 ولا يزال مقيدا بأصفاد الاحتلال، في ظل الظروف اللاإنسانية التي يعيشها أسرانا في سجون الاحتلال.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القيادي الورديان في 6/4/2021 بعد مداهمة منزله في منطقة هندازة شرق بيت لحم، وفتشته وعبثت بمحتوياته.



وأعادت قوات الاحتلال مداهمة منزل الأسير الورديان وأقربائه بعد أيام من اعتقاله، وتعمدت التكسير والتخريب وإعاثة الفساد فيه.



والقيادي ورديان أسير محرر، وأمضى أكثر من (20 عاما) في سجون الاحتلال وهو قيادي في حركة حماس في محافظة بيت لحم وأحد مرشحيها في قائمة "القدس موعدنا".





وفي إحدى المرات، جمعه السجن بأبنائه محمود الذي أمضى أكثر من 16 عامًا في السجون، وأسيد الذي يقبع الآن في المعتقل الاداري، وابن شقيقه محمد وممدوح المبعد عن بيت لحم.



































رام الله - دنيا الوطن