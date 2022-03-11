الشيوخي: فيلم (صالون هدى) اشاعة للفتنة وللفاحشة وتشويه للمراة الفلسطينية





وقال الشيوخي ان فيلم “صالون هدى” اشاعة للفتنة وللفاحشة وتشويه للمراة الفلسطينية وتخريب للحالة الوطنية الاصيلة .





واعتبر الشيوخي في بيان صحفي، أن خروج الفيلم عن عادات وتقاليد شعبنا وعن الاصالة والحياء العام الذي تتميز به المرأة الفلسطينية وشعبنا العظيم وذلك من اجل تحقيق الشهرة العالمية على حساب قيم واخلاق شعبنا المناضل .





ونوه الى اهمية فضح جرائم الاحتلال وأساليبه الدنيئة بطرق تعبر عن اصالة ورقي وسمو قيم واخلاق شعبنا وليس بهذا الشكل المخالف لتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وتقاليدنا الفلسطينية العربية الاصيلة .





واضاف ان اظهار المراة الفلسطينية بمظهر عاري مخل بالاداب والاخلاق الفلسطينية والعربية الاصيلة لشعبنا قد أوقعت الفيلم في شباك تحقيق الاهداف الرخيصة لاجهزة مخابرات الاحتلال الاسرائيلي البغيض .





وقال الشيوخي ان الفيلم عرض قضية الإسقاط الأمني وطرق الاسقاط الرخيصة كبعض صالونات التجميل ولكن عرض المشاهد المنافية للأخلاق والتي تخدش الحياء العام لشعبنا كان لا بد من عدم تضمينها للفيلم .





ودعا الشيوخي اصحاب الفيلم الى سحبه من جميع المهرجانات ودور وصالات العرض وعدم بثه وعدم تداوله وحذفه وشطبه ايضا من قوائم الأفلام الفلسطينية وعدم تكرار مثل هذا العمل المسيء .



رام الله - دنيا الوطنندد امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي بفيلم “صالون هدى”، الذي يستغل فيه معاناة المرأة الفلسطينية الصامده المرابطة وما تتعرض له من انتهاكات وجرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبرامجه وأساليبه الرخيصة .