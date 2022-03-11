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شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب فلسطيني واعتقل عدد من المواطنين، الليلة الماضية، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة مدن وقرى بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أصابت أحد الشبان خلال مواجهات اندلعت في مدينة طولكرم بعد أن اقتحمتها قوة عسكرية كبيرة، مشيرةً إلى أنه نقل للعلاج من قبل طواقم فلسطينية.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين خلال اقتحامها طولكرم، مشيرةً إلى أن مجموعة من المقاومة أطلقت النار تجاه تلك القوة.

وفي جبع جنوب جنين، اقتحمت قوات الاحتلال لليلة الثانية على التوالي منزل أمين سر حركة فتح في البلدة رازي غنام بدعوى أنه مطلوب، حيث كانت اعتقلت 4 من أشقائه فجر أمس للضغط عليه لتسليم نفسه.

وأشارت إلى أن وحدة خاصة وعشرات الجنود اقتحموا منزل غنام واحتجزوا أسرته وأخضعوها للتحقيق الميداني، مهددين بتحويل المكان لثكنة عسكرية والمرابطة فيه بشكل دائم في حال لم يسلم نفسه.

وفي الخليل، اقتحمت قوة عسكرية قرية التوانة في مسافر يطا، واعتدت على الأهالي قبل أن تعتقل أحد المواطنين من منزله.

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