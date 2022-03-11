آلاف الفلسطينيين يلبون نداء "الفجر العظيم" في باحات المسجد الأقصى



وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها وقيودها على بوابات المسجد الأقصى قبل صلاة فجر اليوم، ومنعت عددا من الشبان ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الدخول للمسجد.



واحتشد الآلاف للأسبوع الحادي عشر على التوالي في مصليات المسجد الأقصى المبارك بمشاركة واسعة من النساء والعائلات الذين أموا المسجد منذ الساعات الأولى لفجر اليوم.



ورغم تشديدات الاحتلال والتضييق على المصلين الا أن المئات من سكان الضفة الغربية المحتلة تمكنوا من الوصول للأقصى وأداء صلاة الفجر.



كما انطلقت من الداخل المحتل عام 1948 عدة حالات تقل مصلين ضمن مشروع قوافل الأقصى.









رام الله - دنيا الوطنلبى آلاف المواطنين فجر اليوم نداء الفجر العظيم في "جمعة لن نرحل" بأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.وامتلأت المصليات المسقوفة بالمصلين بينهم عائلات ضمت نساء وأطفال رغم أجواء المطر والبرد الشديد، وإجراءات الاحتلال التعسفية ومحاولتها عرقلة دخول المصلين.