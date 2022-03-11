مباشر | آخر تطورات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا

شؤون فلسطينية

آلاف الفلسطينيين يلبون نداء "الفجر العظيم" في باحات المسجد الأقصى

آلاف الفلسطينيين يلبون نداء "الفجر العظيم" في باحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
لبى آلاف المواطنين فجر اليوم نداء الفجر العظيم في "جمعة لن نرحل" بأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وامتلأت المصليات المسقوفة بالمصلين بينهم عائلات ضمت نساء وأطفال رغم أجواء المطر والبرد الشديد، وإجراءات الاحتلال التعسفية ومحاولتها عرقلة دخول المصلين.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها وقيودها على بوابات المسجد الأقصى قبل صلاة فجر اليوم، ومنعت عددا من الشبان ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الدخول للمسجد.

واحتشد الآلاف للأسبوع الحادي عشر على التوالي في مصليات المسجد الأقصى المبارك بمشاركة واسعة من النساء والعائلات الذين أموا المسجد منذ الساعات الأولى لفجر اليوم.

ورغم تشديدات الاحتلال والتضييق على المصلين الا أن المئات من سكان الضفة الغربية المحتلة تمكنوا من الوصول للأقصى وأداء صلاة الفجر.

كما انطلقت من الداخل المحتل عام 1948 عدة حالات تقل مصلين ضمن مشروع قوافل الأقصى.



أخبار ذات صلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة

ارتفاع سعر الدجاج والخضار في أسواق قطاع غزة

ارتفاع سعر الدجاج والخضار في أسواق قطاع غزة

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الكنيست يصادق على قانون منع لم الشمل بالقراءة الثالثة

الكنيست يصادق على قانون منع لم الشمل بالقراءة الثالثة

الجامعةالعربية: لا استقرار في المنطقة بدون حل عادل للقضية الفلسطينية

الجامعةالعربية: لا استقرار في المنطقة بدون حل عادل للقضية الفلسطينية

استمرار تأثير المنخفض الجوي في الأراضي الفلسطينية

استمرار تأثير المنخفض الجوي في الأراضي الفلسطينية

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعتي العثور على جثة جنين ووفاة سيدة ببيت لحم

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعتي العثور على جثة جنين ووفاة سيدة ببيت لحم

القيادة: نؤكد على ضرورة الشروع بحوار بين فصائل المنظمة وعلى الصعيد الوطني الأوسع

القيادة: نؤكد على ضرورة الشروع بحوار بين فصائل المنظمة وعلى الصعيد الوطني الأوسع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعتي العثور على جثة جنين ووفاة سيدة ببيت لحم

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعتي العثور على جثة جنين ووفاة سيدة ببيت لحم

نادي الأسير: اتفاق بشأن مطالب أسرى &#34;نفحة&#34;

نادي الأسير: اتفاق بشأن مطالب أسرى "نفحة"

هاني أبو أسعد مخرج فيلم (هدى) يعمل على تصوير فيلم عن عبد القادر الحسيني

هاني أبو أسعد مخرج فيلم (هدى) يعمل على تصوير فيلم عن عبد القادر الحسيني

المفتي العام يستنكر اقتحام نائب الرئيس الأمريكي السابق للمسجد الإبراهيمي

المفتي العام يستنكر اقتحام نائب الرئيس الأمريكي السابق للمسجد الإبراهيمي

هيئة الاسرى: استمرار سياسة الاهمال الطبي بحق المعتقلين بسجون الاحتلال

هيئة الاسرى: استمرار سياسة الاهمال الطبي بحق المعتقلين بسجون الاحتلال

اشتية: على المجتمع الدولي أن يكون جاداً بتطبيق القانون الدولي على إسرائيل

اشتية: على المجتمع الدولي أن يكون جاداً بتطبيق القانون الدولي على إسرائيل

بيان من عائلة العروقي حول المتهم بقتل المواطن محمد أبو ستة في بلجيكا

بيان من عائلة العروقي حول المتهم بقتل المواطن محمد أبو ستة في بلجيكا

ناصيف: استهداف القيادات بالاعتقال سيزيد الإصرار على خيار المقاومة

ناصيف: استهداف القيادات بالاعتقال سيزيد الإصرار على خيار المقاومة

منوعات

هاني شاكر يصدم الجميع ويقبل اعتذار عمر كمال

هاني شاكر يصدم الجميع ويقبل اعتذار عمر كمال

شاهد: عبير صبري تغضب جمهورها بسبب هذا التعليق

شاهد: عبير صبري تغضب جمهورها بسبب هذا التعليق

هل وقعت إلهام الفضالة ضحية زوجها شهاب الجوهر؟

هل وقعت إلهام الفضالة ضحية زوجها شهاب الجوهر؟

بسنت شوقي تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن المرأة المصرية

بسنت شوقي تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن المرأة المصرية

لهذا السبب.. محمد صبحي يهدد متابعيه ويحذرهم من هذا الأمر

لهذا السبب.. محمد صبحي يهدد متابعيه ويحذرهم من هذا الأمر

بعد زواجها بأيام.. ما حقيقة إنفصال دنيا عبدالعزيز عن زوجها؟

بعد زواجها بأيام.. ما حقيقة إنفصال دنيا عبدالعزيز عن زوجها؟

شاهد: سمية الخشاب تنفعل على متابع بسبب &#34;الطحال&#34;

شاهد: سمية الخشاب تنفعل على متابع بسبب "الطحال"

شاهد: علاء زلزلي يطالب طليقته بالعودة إليه على الهواء مباشرة

شاهد: علاء زلزلي يطالب طليقته بالعودة إليه على الهواء مباشرة

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بآخر مقطع فيديو له على (تيك توك)

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بآخر مقطع فيديو له على (تيك توك)

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل ببكائها على خاتم

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل ببكائها على خاتم

عربي

محكمة لبنانية تدين رجلين بالتفجير الذي أدى لاغتيال رفيق الحريري عام 2005

محكمة لبنانية تدين رجلين بالتفجير الذي أدى لاغتيال رفيق الحريري عام 2005

أبو الغيط يتحدث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. ماذا قال؟

أبو الغيط يتحدث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. ماذا قال؟

السيسي يتحدث عن مواجهة تحديات غير مسبوقة

السيسي يتحدث عن مواجهة تحديات غير مسبوقة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين