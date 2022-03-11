استمرار تأثير المنخفض الجوي في الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا .هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ًوالبحر متوسط ارتفاع الموج .وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.الإثنين: يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .وحذرت الأرصاد من شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وكذلك من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن تشكل الصقيع صباح الأحد.