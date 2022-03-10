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شؤون فلسطينية

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعتي العثور على جثة جنين ووفاة سيدة ببيت لحم

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعتي العثور على جثة جنين ووفاة سيدة ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
باشرت النيابة العامة إجراءاتها التحقيقية، فيما باشرت الشرطة البحث والتحري، في ملابسات العثور على جثة مواطن من بلدة قباطية جنوب جنين، وبواقعة وفاة سيدة في منزلها بمحافظة بيت لحم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا بوجود جثة في سهل بلدة قباطية، وعليه تحركت قوة من الشرطة للمكان وتبين أن الجثة لمواطن أربعيني، وعليه تم نقلها إلى المستشفى، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأمر وكيل النيابة بإحالة الجثة إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة تلقت بلاغًا حول وجود سيدة (28 عامًا) متوفية في منزلها في إحدى قرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، وقد انتقلت النيابة العامة على رأس قوة من الشرطة بمرافقة الطبيب الشرعي للمكان، وقرر وكيل النيابة العامة بعد استكمال إجراءات الكشف والمعاينة التحفظ على الجثة وتحويلها لمعهد الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة.

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