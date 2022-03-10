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شؤون فلسطينية

نادي الأسير: اتفاق بشأن مطالب أسرى "نفحة"

نادي الأسير: اتفاق بشأن مطالب أسرى "نفحة"
رام الله - دنيا الوطن
أفاد نادي الأسير بأنّ اتفاقًا تم اليوم الخميس بشأن مطالب أسرى معتقل "نفحة"، حيث تراجعت إدارة معتقلات الاحتلال عن إجراءاتها المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش المضاعف.

ولفت نادي الأسير، في بيان مقتضب، إلى أن الاتفاق جاء بعد جلسة "حوار" عقدت اليوم، مشددا على أنّ معنى هذا الاتفاق سيبقى مرهونا بتنفيذه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يذكر أنّ قضية معتقل "نفحة" كانت إحدى المطالب الأساسية للجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، حيث رفضت إدارة المعتقلات في وقت سابق التراجع عن إجراءاتها في المعتقل، وبقيت القضية عالقة، إلى أن أعلن الأسرى مساء اليوم التوصل إلى الاتفاق.

من الجدير ذكره أن أسرى "نفحة" تعرضوا خلال الفترة الماضية إلى عمليات قمع ممنهجة ومتصاعدة وذلك منذ شروع الأسرى بخطواتهم النضالية قبل 33 يومًا.

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