شؤون فلسطينية

هاني أبو أسعد مخرج فيلم (هدى) يعمل على تصوير فيلم عن عبد القادر الحسيني

هاني أبو أسعد مخرج فيلم (هدى) يعمل على تصوير فيلم عن عبد القادر الحسيني
رام الله - دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني مطلع ان المخرج المثير للجدل هاني ابو أسعد، يعمل على تصوير فيلم جديد عن حياة القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني، والذي قاد معركة القسطل ضد العصصابات الصهيوني في عام 1948.

يذكر ان المخرج هاني ابو اسعد اثار الجدل في فيلميه الاخير صالون هدى، والذي اثار الجدل بعد تضمن الفيلم مشاهد اباحية فيما وصفه النقاد بأنه مسيء للمجتمع الفلسطيني.

وفي اواخر عام 2021، اثار المخرج ابو اسعد الجدل بفيلم اميرة الذي شارك في انتاجه، ووكان يتناول قضية النطف المهربة من سجون الاحتلال بصورة اساءت للاسرى الفلسطينيين، وسط مطالبات فلسطينية غاضبة بسحب الفيلم.

يشار إلى أن وزارة الثقافة الفلسطينية، قد نفت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، أي علاقة لها بفيلم (صالون هدى)، الذي آثار الرأي العام خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة: "لا علاقة لوزارة الثقافة بأي شكل من الأشكال بفيلم (صالون هدى)، ولم يدلِ وزير الثقافة عاطف أبو سيف، بأي تصريح له علاقة بالفيلم". 

وأكدت على رؤيتها بجوب وجود سينما وطنية شاملة ملتزمة بقضايا شعبنا ونضاله المشرف لاستعادة بلاده وتحريرها.

وتصدر الفيلم الفلسطيني (صالون هدى) من بطولة منال عوض، وإخراج هاني أبو أسعد، منصات التواصل الإجتماعي في فلسطين، لما احتواه من بعض المشاهد التي اعتبرها الناشطون جريئة إلى حد كبير، اضافة لقصة الفيلم الحساسة.

وتصدر الفيلم محركات البحث في مواقع التواصل كالأكثر بحثاً في الساعات الأخيرة، حيث احتوى على مشهد جريء يتم خلاله تجريد فتاة وشاب من ملابسهم وتصويرهم في أوضاع مخلة. 

واعتبر الناشطون فكرة الفيلم "حساسة" لا سيما وأنها تدور حول إسقاط الفتيات من قبل المخابرات الإسرائيلية، وتحويلهم إلى "عملاء" عبر محل كوافير لصاحبته  "هدى" والتي تجسد شخصيتها الفنانة منال عوض. 

وفي التفاصيل فإن الأحداث تدور من خلال قصة حقيقية حول فتاة تُدعى هدى تمتلك محل لتصفيف الشعر في مدينة بيت لحم، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها، فتحاول هدى ابتزازها بعد تصويرها في مواضع مخلة، لتقوم بما هو ضد مبادئها وخيانة بلدها، وتنقلب الأمور رأسا على عقب، واكتشاف المقاومة الفلسطينية للأمر في النهاية. 

ويضم العمل كل من ( منال عوض بدور هدى، ميساء عبد الهادي بدور ريم، علي سليمان بدور حسن، سامر بشارات بدور سعيد،  كامل الباشا بدور الدكتور، عمر أبو عامر بدور نور). 

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