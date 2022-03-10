المفتي العام يستنكر اقتحام نائب الرئيس الأمريكي السابق للمسجد الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطندان الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك، اقتحام مايك بنس/ نائب الرئيس الأمريكي السابق، للمسجد الإبراهيمي في الخليل.وأضاف أن المسجد الإبراهيمي هو مسجد إسلامي، ومكان لصلاة المسلمين وعباداتهم وحدهم، وأن ما قام به نائب الرئيس الأمريكي هو عمل استفزازي وخطير تتحمل سلطات الاحتلال عواقبه.كما دان أعمال الحفر والبناء التي تقوم بها سلطات الاحتلال في باحات المسجد الإبراهيمي والتي تهدف إلى بناء مصعد لتسهيل اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد بالإضافة إلى تغيير معالم المسجد.وأضاف أن الأديان السماوية والقوانين الدولية تحرم المس بأماكن العبادة أو التعرض لها، وقال سماحته: أن سلطات الاحتلال بعد مذبحة الحرم الإبراهيمي قامت بتقسيمه، وسمحت لليهود بأداء طقوسهم في أماكن معينة فيه، كما أنها فرضت العديد من القيود على دخول المصلين المسلمين إليه بحجج أمنية واهية، كما أنها تعمل على إغلاقه ومنع رفع الأذان فيه متى تشاء.وطالب الشيخ حسين العالمين العربي والإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومنظمة اليونسكو والمؤسسات الدولية ضرورة التحرك العاجل لحماية المقدسات الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل الجاد من أجل منع مصادرة المسجد الإبراهيمي وتغيير معالمه الإسلامية.