الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا اليوم الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن قوات جمهورية دونيتسك وبتغطية نارية روسية حررت بلدات ماريانوفا ولازاريفكا وليسنويه من قوات كييف.وقال في تصريح للصحفيين: "تقدمت القوات الروسية إلى عمق 10 كيلومترات وسيطرت على بلدات ستيبنو وكرابفنيتسكو ومالي كريمتشيك ونوفوبيتريكوفا ويالينسكو"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "نتيجة للضربات ضد مرافق البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، تم تدمير 2998 منشأة عسكرية، كما أصاب الطيران 68 هدفا، بما فيها موقعان لنظام التحكم في القوات المسلحة الأوكرانية، و12 موقعا لوجستيا، و3 أنظمة صواريخ (Osa) المضادة للطائرات".وتابع: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز (MiG-29) وثلاث طائرات بدون طيار من طراز (بيرقدار بي تي 2) وصاروخ تكتيكي من طراز (Tochka-U) في الجو".وأوضح: "إجمالا، منذ بداية العملية، بلغت خسائر قوات الأمن الأوكرانية 98 طائرة، و110 طائرة بدون طيار، و144 صاروخا مضادا للطائرات، و88 موقعا للرادار، و1007 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، 109 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و374 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و793 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".