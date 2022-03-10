شؤون فلسطينية

حكومة الاحتلال توافق على زيادة حصة التصاريح لمواطني القطاع الى 2000 تصريح

حكومة الاحتلال توافق على زيادة حصة التصاريح لمواطني القطاع الى 2000 تصريح
رام الله - دنيا الوطن
أفاد غسان عليان، منسق أعمال حكومة الاحتلال بالأراضي الفلسطينية، أن المستوى السياسي الإسرائيلي وافق على زيادة حصة التصاريح الممنوحة للفلسطنييين من سكان قطاع غزة لأغراض العمل والتجارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأكد غليان في تصريح له، مساء اليوم الخميس، أنه تم زيادة حصة فلسطينيي قطاع غزة من التصاريح الى 2000 تصريح، ليصل العدد الاجمالي الى 12000 تصريح.

وأشار منسق أعمال حكومة الاحتلال، أن جهوداً مشتركة بين وحدة التنسيق وجهاز الشاباك، يتم بذلها هذه الايام، بهدف إتاحة زيادة الحصة إلى 20.000.

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