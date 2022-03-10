دولي

بوتين يهاجم الولايات المتحدة: تحاول خداع شعبها

بوتين يهاجم الولايات المتحدة: تحاول خداع شعبها
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تحاول خداع شعبها بإلقاء اللوم على روسيا، وأن إمداد النفط الروسي للسوق الأمريكية كان ضئيلا جدا.

وقال بوتين، خلال لقاء مع أعضاء الحكومة: "لا تتجاوز شحنات النفط الروسي، على سبيل المثال، إلى السوق الأمريكية 3%. هذا حجم لا يكاد يذكر. وأسعاره (النفط) آخذة في الارتفاع هناك. لا علاقة لنا به على الإطلاق. وحتى هنا، فإن الحظر على استيراد النفط الروسي لا علاقة له بهذا (ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة) على الإطلاق. إنهم ببساطة يختبئون وراء هذه القرارات لخداع شعبهم من جديد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الثلاثاء الماضي، أن حرب بوتين أضرت بالأسر الأمريكية، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، مبيناً أن الأسعار سترتفع أكثر نتيجة لحظر استيراد النفط والغاز الروسي، وذلك ضمن قرار الولايات المتحدة ودول الناتو بفرض عقوبات على روسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وتأتي هذه الإجراءات (الأمريكية بزعم البيت الأبيض) رداً على قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وقامت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، بفرض العديد من العقوبات على روسيا، وأعلنت أنها تبحث على مصادر بديلة عن النفط والغاز الروسيين.

أخبار ذات صلة

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل مشاريع الأسلحة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل مشاريع الأسلحة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

الصحة العالمية: الأزمة الأوكرانية تنذر بظهور &#34;أحد فرسان رؤية يوحنا الأربعة&#34;

الصحة العالمية: الأزمة الأوكرانية تنذر بظهور "أحد فرسان رؤية يوحنا الأربعة"

الرئيس الأوكراني يتقدم بطلب غريب من إسرائيل.. والأخيرة ترفض

الرئيس الأوكراني يتقدم بطلب غريب من إسرائيل.. والأخيرة ترفض

15 يومًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.. استمرار الجهود لإجلاء المدنيين

15 يومًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.. استمرار الجهود لإجلاء المدنيين

جاويش أوغلو: سأزور إسرائيل وفلسطين مطلع أبريل المقبل

جاويش أوغلو: سأزور إسرائيل وفلسطين مطلع أبريل المقبل

الرئيس الأوكراني: وفدنا سيستعد لجولات تفاوضية مقبلة من أجل السلام

الرئيس الأوكراني: وفدنا سيستعد لجولات تفاوضية مقبلة من أجل السلام

الصحة العالمية: انخفاض في إصابات ووفيات (كورونا) على مستوى العالم

الصحة العالمية: انخفاض في إصابات ووفيات (كورونا) على مستوى العالم

الدفاع الروسية تعلن حصيلة ما تم تدميره بأوكرانيا اليوم الأربعاء

الدفاع الروسية تعلن حصيلة ما تم تدميره بأوكرانيا اليوم الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ناصيف: استهداف القيادات بالاعتقال سيزيد الإصرار على خيار المقاومة

ناصيف: استهداف القيادات بالاعتقال سيزيد الإصرار على خيار المقاومة

المالية بغزة: صرف رواتب التشغيل المؤقت وحقوق الغير الأحد

المالية بغزة: صرف رواتب التشغيل المؤقت وحقوق الغير الأحد

الاحتلال يهدم سورا ويستولي على حاوية بضائع بأريحا

الاحتلال يهدم سورا ويستولي على حاوية بضائع بأريحا

التحرش في العمل.. التستر للحفاظ على لقمة العيش أم الإبلاغ واسترجاع الحق؟

التحرش في العمل.. التستر للحفاظ على لقمة العيش أم الإبلاغ واسترجاع الحق؟

&#34;مدى&#34;: 562 انتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام 2021

"مدى": 562 انتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام 2021

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

الخارجية: إنهاء الاحتلال هو الاختبار الأساس لمصداقية المجتمع الدولي

الخارجية: إنهاء الاحتلال هو الاختبار الأساس لمصداقية المجتمع الدولي

&#34;الخارجية&#34;: خلايا الأزمة أوشكت على إنجاز مهامها الأساسية تجاه الجالية الفلسطينية بأوكرانيا

"الخارجية": خلايا الأزمة أوشكت على إنجاز مهامها الأساسية تجاه الجالية الفلسطينية بأوكرانيا

منوعات

هاني شاكر يصدم الجميع ويقبل اعتذار عمر كمال

هاني شاكر يصدم الجميع ويقبل اعتذار عمر كمال

شاهد: عبير صبري تغضب جمهورها بسبب هذا التعليق

شاهد: عبير صبري تغضب جمهورها بسبب هذا التعليق

هل وقعت إلهام الفضالة ضحية زوجها شهاب الجوهر؟

هل وقعت إلهام الفضالة ضحية زوجها شهاب الجوهر؟

بسنت شوقي تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن المرأة المصرية

بسنت شوقي تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن المرأة المصرية

لهذا السبب.. محمد صبحي يهدد متابعيه ويحذرهم من هذا الأمر

لهذا السبب.. محمد صبحي يهدد متابعيه ويحذرهم من هذا الأمر

بعد زواجها بأيام.. ما حقيقة إنفصال دنيا عبدالعزيز عن زوجها؟

بعد زواجها بأيام.. ما حقيقة إنفصال دنيا عبدالعزيز عن زوجها؟

شاهد: سمية الخشاب تنفعل على متابع بسبب &#34;الطحال&#34;

شاهد: سمية الخشاب تنفعل على متابع بسبب "الطحال"

شاهد: علاء زلزلي يطالب طليقته بالعودة إليه على الهواء مباشرة

شاهد: علاء زلزلي يطالب طليقته بالعودة إليه على الهواء مباشرة

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بآخر مقطع فيديو له على (تيك توك)

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بآخر مقطع فيديو له على (تيك توك)

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل ببكائها على خاتم

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل ببكائها على خاتم

عربي

أبو الغيط يتحدث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. ماذا قال؟

أبو الغيط يتحدث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. ماذا قال؟

السيسي يتحدث عن مواجهة تحديات غير مسبوقة

السيسي يتحدث عن مواجهة تحديات غير مسبوقة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين

جامعة الدول العربية تعلق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

جامعة الدول العربية تعلق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا