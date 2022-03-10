شؤون فلسطينية

اشتية: على المجتمع الدولي أن يكون جاداً بتطبيق القانون الدولي على إسرائيل

اشتية: على المجتمع الدولي أن يكون جاداً بتطبيق القانون الدولي على إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، بمكتبه في رام الله، القنصل السويدي العام يوليوس ليليستروم.

وتسلم رئيس الوزراء من القنصل رسالة من رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون ورئيس كينيا أوهورو كينياتا، يدعوانه فيها للمشاركة في الاجتماع الأممي "ستوكهولم بعد 50 عاما: عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع- مسؤوليتنا، فرصتنا" الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتستضيفه ستوكهولم بالشراكة مع نيروبي في بداية شهر حزيران، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ويهدف الاجتماع الدولي إلى تعزيز التعاون الدولي وتحفيز العمل الجماعي لمعالجة الأزمة الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات لكوكبنا.

من جانب آخر، أكد اشتية ضرورة أن يكون المجتمع الدولي جادا في تطبيق القانون الدولي على إسرائيل وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بفلسطين.

وقال: "نفتخر بعلاقتنا بالسويد ونأمل أن تكون نموذجا لبقية دول أوروبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل الوقوف إلى جانب الحق والعدل وكذلك حماية حل الدولتين، في ظل التدمير الممنهج الذي تقوم به إسرائيل لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية".

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