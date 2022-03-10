عربي

محكمة لبنانية تدين رجلين بالتفجير الذي أدى لاغتيال رفيق الحريري عام 2005

محكمة لبنانية تدين رجلين بالتفجير الذي أدى لاغتيال رفيق الحريري عام 2005
رام الله - دنيا الوطن
أدانت محكمة لبنانية، اليوم الخميس، رجلين بالتفجير الذي أدى الى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، عام 2005.

وقررت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان بالإجماع، اليوم، فسخ حكم تبرئة سابق لكل من، حسين عنيسي، وحسن مرعي، المتعلقة بملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.

وبحسب موقع (النهار) اللبناني، فقد استنتجت المحكمة، "أنهما مذنبان بالمشاركة والتدخل في عمل إرهابي والتدخل بالقتل ومحاولة القتل عمداً".

ونوه المصدر إلى أن غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، ستصدر في وقت لاحق من اليوم، "مذكّرة توقيف في حقّ كل منهما، وذكرتهما أنه يحق لهما قبول حكم الإدانة وإعادة محاكمتهما".

شغل الحريري منصب رئيس وزراء لبنان خمس مرات في أعقاب الحرب الأهلية (1975-1990). وهو ملياردير كون ثروته من العمل بقطاع الإنشاءات.

وكانت أول مرة أصبح فيها رئيسا للوزراء في 1992 في حالة نادرة لزعيم لبناني لم يشارك في الحرب. وقاد جهود إعمار بيروت خاصة منطقة وسط العاصمة اللبنانية.

في 14 فبراير/ شباط 2005، ركب الحريري سيارته بعد أن زار مقهى "كافيه إيتوال" بجوار مجلس النواب الذي كان عضوا فيه. وبينما كان موكبه يمر على الكورنيش انفجرت شاحنة ملغومة بجانب سيارته وخلفت حفرة هائلة ودمرت واجهات المباني المحيطة بالمنطقة.

ولقي 21 شخصا بخلاف الحريري مصرعهم في الانفجار الذي وقع خارج فندق سان جورج. وكان من بين الضحايا حراس الحريري وبعض المارة ووزير الاقتصاد السابق باسل فليحان.

أخبار ذات صلة

أبو الغيط يتحدث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. ماذا قال؟

أبو الغيط يتحدث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. ماذا قال؟

السيسي يتحدث عن مواجهة تحديات غير مسبوقة

السيسي يتحدث عن مواجهة تحديات غير مسبوقة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين

جامعة الدول العربية تعلق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

جامعة الدول العربية تعلق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

الجيش المصري يصدر بيانا بعد مقتل اثنين من جنوده

الجيش المصري يصدر بيانا بعد مقتل اثنين من جنوده

الأمير حمزة يعتذر من الملك: أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر وجلّ من لا يخطئ

الأمير حمزة يعتذر من الملك: أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر وجلّ من لا يخطئ

طائرة ركاب قطرية متجهة إلى كندا تحلق في الأجواء الأوكرانية

طائرة ركاب قطرية متجهة إلى كندا تحلق في الأجواء الأوكرانية

مصر تفرض حظرا على بعض البضائع الأوروبية

مصر تفرض حظرا على بعض البضائع الأوروبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ناصيف: استهداف القيادات بالاعتقال سيزيد الإصرار على خيار المقاومة

ناصيف: استهداف القيادات بالاعتقال سيزيد الإصرار على خيار المقاومة

المالية بغزة: صرف رواتب التشغيل المؤقت وحقوق الغير الأحد

المالية بغزة: صرف رواتب التشغيل المؤقت وحقوق الغير الأحد

الاحتلال يهدم سورا ويستولي على حاوية بضائع بأريحا

الاحتلال يهدم سورا ويستولي على حاوية بضائع بأريحا

التحرش في العمل.. التستر للحفاظ على لقمة العيش أم الإبلاغ واسترجاع الحق؟

التحرش في العمل.. التستر للحفاظ على لقمة العيش أم الإبلاغ واسترجاع الحق؟

&#34;مدى&#34;: 562 انتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام 2021

"مدى": 562 انتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام 2021

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

الخارجية: إنهاء الاحتلال هو الاختبار الأساس لمصداقية المجتمع الدولي

الخارجية: إنهاء الاحتلال هو الاختبار الأساس لمصداقية المجتمع الدولي

الأسرى يعلنون يوم 25 آذار موعدًا للإضراب عن الطعام

الأسرى يعلنون يوم 25 آذار موعدًا للإضراب عن الطعام

منوعات

هاني شاكر يصدم الجميع ويقبل اعتذار عمر كمال

هاني شاكر يصدم الجميع ويقبل اعتذار عمر كمال

شاهد: عبير صبري تغضب جمهورها بسبب هذا التعليق

شاهد: عبير صبري تغضب جمهورها بسبب هذا التعليق

هل وقعت إلهام الفضالة ضحية زوجها شهاب الجوهر؟

هل وقعت إلهام الفضالة ضحية زوجها شهاب الجوهر؟

بسنت شوقي تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن المرأة المصرية

بسنت شوقي تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن المرأة المصرية

لهذا السبب.. محمد صبحي يهدد متابعيه ويحذرهم من هذا الأمر

لهذا السبب.. محمد صبحي يهدد متابعيه ويحذرهم من هذا الأمر

بعد زواجها بأيام.. ما حقيقة إنفصال دنيا عبدالعزيز عن زوجها؟

بعد زواجها بأيام.. ما حقيقة إنفصال دنيا عبدالعزيز عن زوجها؟

شاهد: سمية الخشاب تنفعل على متابع بسبب &#34;الطحال&#34;

شاهد: سمية الخشاب تنفعل على متابع بسبب "الطحال"

شاهد: علاء زلزلي يطالب طليقته بالعودة إليه على الهواء مباشرة

شاهد: علاء زلزلي يطالب طليقته بالعودة إليه على الهواء مباشرة

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بآخر مقطع فيديو له على (تيك توك)

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بآخر مقطع فيديو له على (تيك توك)

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل ببكائها على خاتم

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل ببكائها على خاتم

عربي

أبو الغيط يتحدث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. ماذا قال؟

أبو الغيط يتحدث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. ماذا قال؟

السيسي يتحدث عن مواجهة تحديات غير مسبوقة

السيسي يتحدث عن مواجهة تحديات غير مسبوقة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين

جامعة الدول العربية تعلق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

جامعة الدول العربية تعلق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا