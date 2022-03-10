دولي

الصحة العالمية: الأزمة الأوكرانية تنذر بظهور "أحد فرسان رؤية يوحنا الأربعة"

الصحة العالمية: الأزمة الأوكرانية تنذر بظهور "أحد فرسان رؤية يوحنا الأربعة"
رام الله - دنيا الوطن
حذر مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، من أن الأزمة في أوكرانيا تنذر بزيادة حادة في الأمراض المعدية التي يرمز إليها "أحد فرسان رؤية يوحنا الأربعة".

وقال رايان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "هناك نقص في الغذاء وتنقلات الناس. لقد رأينا هذه الصورة في القرن الإفريقي. بشكل مأساوي كانت الأمراض المعدية ترتبط دائما بأحد فرسان رؤية يوحنا الأربعة، علما أن هناك علاقة قوية بين هذه الأمراض والنزاعات. لذلك يجب ألا نتوقع أي مفاجأة هنا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وحسب تصريحه، فإن الشيء الوحيد الصادم قد يكون أن ذلك يحدث في أوروبا، حيث تم بذل الكثير من الجهود للقضاء على الأمراض المعدية، لكن هذه التطورات تتسم بها كل مناطق العالم التي تشهد صراعات أو فيضانات أو تسونامي أو غيرها من الكوارث المناخية المدمرة.

وتابع المسؤول أن "الظروف التي نراها في أوكرانيا مثالية لانتشار الأمراض المعدية، سواء كانت كوفيد-19 أو شلل الأطفال أو حصبة أو كوليرا"، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية في أوكرانيا تزداد في التدهور جراء الأعمال القتالية المستمرة.

أخبار ذات صلة

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل مشاريع الأسلحة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل مشاريع الأسلحة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني يتقدم بطلب غريب من إسرائيل.. والأخيرة ترفض

الرئيس الأوكراني يتقدم بطلب غريب من إسرائيل.. والأخيرة ترفض

15 يومًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.. استمرار الجهود لإجلاء المدنيين

15 يومًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.. استمرار الجهود لإجلاء المدنيين

جاويش أوغلو: سأزور إسرائيل وفلسطين مطلع أبريل المقبل

جاويش أوغلو: سأزور إسرائيل وفلسطين مطلع أبريل المقبل

الرئيس الأوكراني: وفدنا سيستعد لجولات تفاوضية مقبلة من أجل السلام

الرئيس الأوكراني: وفدنا سيستعد لجولات تفاوضية مقبلة من أجل السلام

الصحة العالمية: انخفاض في إصابات ووفيات (كورونا) على مستوى العالم

الصحة العالمية: انخفاض في إصابات ووفيات (كورونا) على مستوى العالم

الدفاع الروسية تعلن حصيلة ما تم تدميره بأوكرانيا اليوم الأربعاء

الدفاع الروسية تعلن حصيلة ما تم تدميره بأوكرانيا اليوم الأربعاء

غوتيريش يدعو لغلق ملف وباء (كورونا) إلى الأبد

غوتيريش يدعو لغلق ملف وباء (كورونا) إلى الأبد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ناصيف: استهداف القيادات بالاعتقال سيزيد الإصرار على خيار المقاومة

ناصيف: استهداف القيادات بالاعتقال سيزيد الإصرار على خيار المقاومة

المالية بغزة: صرف رواتب التشغيل المؤقت وحقوق الغير الأحد

المالية بغزة: صرف رواتب التشغيل المؤقت وحقوق الغير الأحد

الاحتلال يهدم سورا ويستولي على حاوية بضائع بأريحا

الاحتلال يهدم سورا ويستولي على حاوية بضائع بأريحا

التحرش في العمل.. التستر للحفاظ على لقمة العيش أم الإبلاغ واسترجاع الحق؟

التحرش في العمل.. التستر للحفاظ على لقمة العيش أم الإبلاغ واسترجاع الحق؟

&#34;مدى&#34;: 562 انتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام 2021

"مدى": 562 انتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام 2021

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

الخارجية: إنهاء الاحتلال هو الاختبار الأساس لمصداقية المجتمع الدولي

الخارجية: إنهاء الاحتلال هو الاختبار الأساس لمصداقية المجتمع الدولي

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من محافظة رام الله والبيرة

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من محافظة رام الله والبيرة

منوعات

هاني شاكر يصدم الجميع ويقبل اعتذار عمر كمال

هاني شاكر يصدم الجميع ويقبل اعتذار عمر كمال

شاهد: عبير صبري تغضب جمهورها بسبب هذا التعليق

شاهد: عبير صبري تغضب جمهورها بسبب هذا التعليق

هل وقعت إلهام الفضالة ضحية زوجها شهاب الجوهر؟

هل وقعت إلهام الفضالة ضحية زوجها شهاب الجوهر؟

بسنت شوقي تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن المرأة المصرية

بسنت شوقي تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن المرأة المصرية

لهذا السبب.. محمد صبحي يهدد متابعيه ويحذرهم من هذا الأمر

لهذا السبب.. محمد صبحي يهدد متابعيه ويحذرهم من هذا الأمر

بعد زواجها بأيام.. ما حقيقة إنفصال دنيا عبدالعزيز عن زوجها؟

بعد زواجها بأيام.. ما حقيقة إنفصال دنيا عبدالعزيز عن زوجها؟

شاهد: سمية الخشاب تنفعل على متابع بسبب &#34;الطحال&#34;

شاهد: سمية الخشاب تنفعل على متابع بسبب "الطحال"

شاهد: علاء زلزلي يطالب طليقته بالعودة إليه على الهواء مباشرة

شاهد: علاء زلزلي يطالب طليقته بالعودة إليه على الهواء مباشرة

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بآخر مقطع فيديو له على (تيك توك)

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بآخر مقطع فيديو له على (تيك توك)

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل ببكائها على خاتم

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل ببكائها على خاتم

عربي

أبو الغيط يتحدث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. ماذا قال؟

أبو الغيط يتحدث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. ماذا قال؟

السيسي يتحدث عن مواجهة تحديات غير مسبوقة

السيسي يتحدث عن مواجهة تحديات غير مسبوقة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين

جامعة الدول العربية تعلق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

جامعة الدول العربية تعلق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا