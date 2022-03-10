شؤون فلسطينية

بيان من عائلة العروقي حول المتهم بقتل المواطن محمد أبو ستة في بلجيكا

بيان من عائلة العروقي حول المتهم بقتل المواطن محمد أبو ستة في بلجيكا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت عائلة العروقي في الوطن والشتات، اليوم الخميس، عن إدانتها الكاملة وبراءتها من الجريمة التي أدت إلى مقتل الشاب محمد أحمد أبو ستة في بلجيكا.

وقالت العائلة: نحن عموم عائلة العروقًي- اسدود في الوطن والشتات، إذ فُجعنا بعد سماعنا بتلك الجريمة النكراء بالاعتداء على حياة ابن عائلة ابوستة الكرام الشاب المغفور له بإذن الله محمد احمد ابوستة، نعلن إدانتنا الكاملة للجريمة النكراء الخارجة عن ديننا وعادتنا وتقاليدنا وإذ نؤكد على متانة علاقتنا مع عائلة ابوستة الكرام، فإننا نعلن براءتنا الكاملة من الفعل الإجرامي الجبان والذي يحمل وزره الجاني نفسه.

وأضافت عائلة العروقي: "إننا إذ ندرك حجم المصاب الذي ألم بإخواننا في عائلة ابوستة الكرام من هذا الفعل الغادر، فإننا نؤكد على مطالبتنا الجهات الحكومية المختصة بإصدار الحكم الذي يشفي الصدور وبالتعجل بالقصاص وتنفٌذ شرع الله في القاتل درءا للفتنة".

وذكرت العروقي "إننا نتوخى من كل الخيرين من ابناء هذا البلد ومن إخواننا عائلة ابوستة الكرام اتباع سبل الحكمة في معالجة هذا الخطب الجلل وعدم أخذ الجميع بجريرة مجرم زاغ عقله واضاع دينه".

ولقي الشاب الفلسطيني محمد ابو ستة (37 عاما)، بعد وصوله بلجيكا قبل ثلاثة أيام فقط من مقتله، حيث غادر قطاع غزة منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021،، بحثا عن فرص للعمل والحياة الكريمة.

وتوجه أبو ستة بالبداية الى فرنسا ومن ثم الى ألمانيا قبل ان يستقر به الحال في بلجيكا، ولكن تم قتله وهو نائم بعد طعنات.

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