شؤون فلسطينية

ناصيف: استهداف القيادات بالاعتقال سيزيد الإصرار على خيار المقاومة

ناصيف: استهداف القيادات بالاعتقال سيزيد الإصرار على خيار المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف على أن اعتقالات الاحتلال المكثفة لأبناء شعبنا واستهداف الرموز والقيادات بشكل خاص لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإصرار على خيار المقاومة كسبيل للتحرير ودحر الاحتلال.

 وقال ناصيف: إن "خيار المقاومة فكرة راسخة في وجدان وعقل كل إنسان حر، وإن القتل والاعتقال لن يسهم إلا في تعزيز خيار المقاومة".

وأضاف ناصيف "كل المحاولات الهادفة إلى كسر إرادة المقاومة وإبعاد الجماهير عن الاصطفاف خلفها والثبات عليها كخيار للتحرير والانعتاق من الاحتلال، بأي شكل من أشكال الإرهاب والقمع.. أبدا لن يكتب لها النجاح".

وصعدت قوات الاحتلال من حملات الاعتقال في مختلف مدن الضفة الغربية، وطالت قيادات ونواب وأسرى محررين.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس الأربعاء، القيادي في حركة حماس خالد الحاج خلال اقتحام منزله في جنين.

وشنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت عشرات المواطنين، بينهم القيادي بسام حماد والد الشهيد "أنس" من بلدة سلواد شرق رام الله، والنائب خليل ربعي من يطا جنوب الخليل، وأفرجت عنهم لاحقا.

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