مباشر | 15 يومًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.. استمرار الجهود لإجلاء المدنيين

شؤون فلسطينية

"مدى": 562 انتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام 2021

"مدى": 562 انتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام 2021
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" تقريره السنوي حول الحريات الحريات الاعلامية في الضفة الغربية (بما فيها مدينة القدس المحتلة) وقطاع غزة خلال العام 2021، وما تعرضت له من انتهاكات، والتي شهدت ارتفاعاً مقارنة بالعام الذي سبقه، خاصة الانتهاكات الاسرائيلية.

وشهد العام 2021 ما مجموعه 562 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية في فلسطين، ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 368 منها وكان اخطرها قتل الصحفي يوسف محمد ابوحسين، وخريجي الاعلام عبد الحميد الكولك، ومحمد شاهين في قطاع غزة، بينما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة وغزة 123 انتهاكا، في حين ارتكبت شركات التواصل الاجتماعي 69 انتهاكا، وارتكبت جهات اخرى انتهاكين اثنين، ويأتي هذا الارتفاع في أعداد الانتهاكات بنسبة 137%  مقارنة بالعام الذي سبقه.

ويرى مركز "مدى" من خلال تقريره أن هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الانتهاكات يعود لعاملين رئيسيين هي: انخفاض الإجراءات الاحترازية المصاحبة لانتشار فايروس كورونا في الأراضي الفلسطينية بشكل كبير، والتي اتخذت ضمن المساعي العامة لمكافحة الوباء خلال العام 2020، ازدياد الفعاليات والأحداث السياسية في البلاد حيث تعرض الصحفيون/ات الذين غطوها للانتهاكات ضدهم.

وشملت الاعتداءات المرتكبة خلال العام 2021 ما مجموعه 356 صحفياً، منهم 281 صحفياً، و75 صحفية ، و32 مؤسسة إعلامية يعمل فيها عشرات الصحفيين والصحفيات، علما ان بعض الصحفيين تعرض بلكثر من انتهاك.

ويعود الارتفاع في أعداد الانتهاكات الموثقة خلال العام 2021 اساسا  للارتفاع في أعداد الاعتداءات الاسرائيلية وهي المسؤول الأول عن الاعتداءات التي وقعت بنسبة 66% من مجمل انتهاكات العام، ونُفذت من خلال 14 نوع من الانتهاكات، احتلت الاعتداءات الجسدية العدد الأكبر منها.

وعموماً، يعزى هذا الارتفاع  بشكل أساسي نتيجة الاعتداءات على الصخفيين اثناء تغطيتهم  لما شهدته مدينة القدس ومدن الضفة من فعاليات دعما لاهالي حي الشيخ جراح ومحاوللات الاحتلال لتهجيرهم من بيوتهم، بالاضافة للاعتداءات والاقتحامات للمسجد الاقصى.

كما كان للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر11 يوم أكبر الأثر في ارتفاع أعداد الانتهاكات، حيث قتلت قوات الجيش صحفي وخريجي إعلام، وأصابت ما لا يقل عن 54 صحفي/ة، ودمرت ما لا يقل عن 30 مقرا لمؤسسات إعلامية محلية وعربية ودولية.

وكما الحال في السنوات الماضية فقد جاءت معظم الاعتداءات الاسرائيلية، ضمن الأنواع الخطيرة على الحريات الإعلامية وحياة الصحافيين/ات، وفي المقدمة منها الاعتداءات الجسدية التي بلغت 155 اعتداء، أي ما نسبته 42% من مجمل الاعتداءات الاسرائيلية، علماً أن 133 منها عبارة عن إصابات باعيرة نارية ومعدنية ومطاطية وبقنابل غاز مباشرة اطلقت على أجساد الصحفيين/ات.

وبين التقرير ارتفاعاً كبيرا في أعداد الانتهاكات الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية ، إذ بلغت نسبتها خلال العام 2021 (22%)، وتظهر هذه الزيادة بمقدار 27 نقطة عن أعداد الانتهاكات الفلسطينية المرتكبة خلال العام 2020 وبنسبة (128%). ويدل هذا الارتفاع على استمرار المؤشرات السلبية فيما يخص احترام الحريات الإعلامية في الضفة والقطاع، إذا ما تطرقنا لأسباب الارتفاع والمتمثلة في قمع الصحفيين الذين غطوا  المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية ضد جريمة قتل الناشط نزار بنات من قبل اجهزة امنية فلسطينية في شهر حزيران، إذ رصد مركز مدى خلال حزيران منفرداً ما مجموعه 69 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في الضفة.

أيضا كشف التقرير عن تراجع في عدد الانتهاكات الفلسطينية التي ارتكبتها الاجهزة الامنية في قطاع غزة خلال العام 2021 بنحو 80%، إذا انخفضت من 59 إلى 12 انتهاكاً بسبب قلة الأحداث من جهة، ولوجود عدد اقل من الصحفيين ووسائل الاعلام  من جهة أخرى.

وبرغم ما أظهره التقرير من انخفاض في أعداد الانتهاكات المرتكبة من قبل شركات التواصل الاجتماعي خلال العام2021 إذ وثق المركز 69 انتهاكا فقط، إلا أنه هذا الانخفاض لا يعود لتغير في سياسة المواقع ، والتي استمرت بمحاربة المحتوى الفلسطيني من خلال اعلاق وحجب صفحات كثير جدا من النشطاء والمواطنين، بل يعود للسياسة التي اتبعها الصحفيون ووسائل الإعلام من إجراءات رقابية أكثر على منشوراتهم. واحتلت انتهاكات تطبيق فيسبوك المرتبة الأولى من بين باقي وسائل التواصل الاجتماعي بمجموع 41 انتهاك وبنسبة 59% منها.

ان مركز مدى يطالب باحترام حرية الصحافة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، كما يطالب بوقف كافة الانتهاكات ضد الحريات الصحفية، ووضع حد للحصانة التي يتمتع بها  المعتدين عليها ومعاقبة المسؤولين عنها خاصة جرائم قتل الصحفيين.

كما يطالب منصات التواصل الاجتماعي خاصة شركة ميتا بوقف محاولاتها لحجب المحتوى الفلسطيني، وتغيير خوارزمياتها المتعلقة بالوضع الفلسطيني والتي تكفل حرية التعبير.

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

فلسطين: 9 وفيات و327 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 9 وفيات و327 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الخارجية: إنهاء الاحتلال هو الاختبار الأساس لمصداقية المجتمع الدولي

الخارجية: إنهاء الاحتلال هو الاختبار الأساس لمصداقية المجتمع الدولي

الخليل: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب

الخليل: إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب

الجبهة الشعبية: استقبال تركيا للرئيس الإسرائيلي يظهر حقيقة نظامها المخادع

الجبهة الشعبية: استقبال تركيا للرئيس الإسرائيلي يظهر حقيقة نظامها المخادع

&#34;الخارجية&#34;: خلايا الأزمة أوشكت على إنجاز مهامها الأساسية تجاه الجالية الفلسطينية بأوكرانيا

"الخارجية": خلايا الأزمة أوشكت على إنجاز مهامها الأساسية تجاه الجالية الفلسطينية بأوكرانيا

الأسرى يعلنون يوم 25 آذار موعدًا للإضراب عن الطعام

الأسرى يعلنون يوم 25 آذار موعدًا للإضراب عن الطعام

رابطة الفنانين الفلسطينيين تطالب بمنع عرض فيلم (صالون هدى)

رابطة الفنانين الفلسطينيين تطالب بمنع عرض فيلم (صالون هدى)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;مدى&#34;: 562 انتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام 2021

"مدى": 562 انتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام 2021

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

الخارجية: إنهاء الاحتلال هو الاختبار الأساس لمصداقية المجتمع الدولي

الخارجية: إنهاء الاحتلال هو الاختبار الأساس لمصداقية المجتمع الدولي

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من محافظة رام الله والبيرة

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من محافظة رام الله والبيرة

135 مستوطنًا يقتحمون &#34;الأقصى&#34; بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

135 مستوطنًا يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

الاحتلال يعتقل 24 مواطنًا من محافظات الضفة

الاحتلال يعتقل 24 مواطنًا من محافظات الضفة

غزة: 3 وفيات و215 إصابة بفيروس (كورونا)

غزة: 3 وفيات و215 إصابة بفيروس (كورونا)

ارتفاع كبير في أسعار الدجاج والبيض بأسواق غزة

ارتفاع كبير في أسعار الدجاج والبيض بأسواق غزة

منوعات

هاني شاكر يصدم الجميع ويقبل اعتذار عمر كمال

هاني شاكر يصدم الجميع ويقبل اعتذار عمر كمال

شاهد: عبير صبري تغضب جمهورها بسبب هذا التعليق

شاهد: عبير صبري تغضب جمهورها بسبب هذا التعليق

هل وقعت إلهام الفضالة ضحية زوجها شهاب الجوهر؟

هل وقعت إلهام الفضالة ضحية زوجها شهاب الجوهر؟

بسنت شوقي تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن المرأة المصرية

بسنت شوقي تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن المرأة المصرية

لهذا السبب.. محمد صبحي يهدد متابعيه ويحذرهم من هذا الأمر

لهذا السبب.. محمد صبحي يهدد متابعيه ويحذرهم من هذا الأمر

بعد زواجها بأيام.. ما حقيقة إنفصال دنيا عبدالعزيز عن زوجها؟

بعد زواجها بأيام.. ما حقيقة إنفصال دنيا عبدالعزيز عن زوجها؟

شاهد: سمية الخشاب تنفعل على متابع بسبب &#34;الطحال&#34;

شاهد: سمية الخشاب تنفعل على متابع بسبب "الطحال"

شاهد: علاء زلزلي يطالب طليقته بالعودة إليه على الهواء مباشرة

شاهد: علاء زلزلي يطالب طليقته بالعودة إليه على الهواء مباشرة

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بآخر مقطع فيديو له على (تيك توك)

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بآخر مقطع فيديو له على (تيك توك)

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل ببكائها على خاتم

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل ببكائها على خاتم

عربي

أبو الغيط يتحدث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. ماذا قال؟

أبو الغيط يتحدث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. ماذا قال؟

السيسي يتحدث عن مواجهة تحديات غير مسبوقة

السيسي يتحدث عن مواجهة تحديات غير مسبوقة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين

جامعة الدول العربية تعلق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

جامعة الدول العربية تعلق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا