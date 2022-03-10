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شؤون فلسطينية

فلسطين: 9 وفيات و327 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 9 وفيات و327 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 9 وفيات، و327 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و745 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب التقرير الوبائي اليومي الصادر عن الوزارة، فقد سجلت 3 وفيات في قطاع غزة، و1 في مدينة القدس، و2 في الخليل، و1 في بيت لحم، و1 في طولكرم، و1 في قلقيلية.

وقال إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 7، طولكرم 8، سلفيت 2، ضواحي القدس 2، نابلس 12، جنين 7، رام الله والبيرة 16، طوباس 1، الخليل 5، بيت لحم 2، قطاع غزة 215، مدينة القدس 50، بعد إجراء 1919 فحصا.

وأضاف أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 5، طولكرم 9، سلفيت 2، ضواحي القدس 2، نابلس 36، جنين 24، رام الله والبيرة 26، طوباس 2، الخليل 15، بيت لحم 11، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 500، مدينة القدس 110.

وعن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، فقد بلغت 98.1%، أما الإصابات النشطة 1% والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى وجود 41 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 73 مصابا، بينهم 21 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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