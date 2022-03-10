رابطة الفنانين الفلسطينيين تطالب بمنع عرض فيلم (صالون هدى)

رام الله - دنيا الوطنقالت رابطة الفنانين الفلسطينيين: إنها تلقت ببالغ الخطورة، "نبأ نشر الفيلم الفلسطيني (صالون هدى) الذي لاقى غضب شديد من قبل أبناء الشعب الفلسطيني عامة والوسط الفني الفلسطيني خاصة، لما فيه من مشاهد عارية مخلة بالقيم الاجتماعية والدينية في مجتمعنا الفلسطيني المحافظ".وأضافت الرابطة: "تضمن الفيلم قضية اسقاط الفتيات في صالونات التجميل من خلال تخديرهن وتصويرهن في أوضاع مخلة للاداب وابتزازهن من اجل اسقاطهن في العمالة والعمل لصالح الاحتلال..وبهذا الصدد إننا في رابطة الفنانين الفلسطينيين ندين ونستنكر هذا العمل المشين الذي يسيىء للفن الفلسطيني الهادف الملتزم بالقيم الأخلاقية والمجتمعية".وطالبت رابطة الفنانين الفلسطينيين الجهات القانونية المختصة وقف نشر هذا الفيلم ومنعه من العرض نهائيا، ومحاسبة كافة العاملين في انتاج واخراج وتمثيل هذا الفيلم، ومسائلتهم قانونيا.