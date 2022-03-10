الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من محافظة رام الله والبيرة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثمانية مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فريد عبد الحليم حماد (49 عاما)، وقاسم رياض طالب حماد (36 عاما)، وعبد الرحمن جبريل حبش حماد (20 عاما)، وخليل حسن جميل حامد (36 عاما)، من بلدة سلواد شمال مدينة رام الله.كما احتجز جنود الاحتلال الأسير المحرر بسام عبد الرحمن عبد الرزاق حماد (48 عاما) والد الشهـيد أنس حماد، ولؤي نوح فارس حماد (36 عاما)، ومحمد جبريل حبش حماد (30 عاما) من البلدة، وأفرجت عنهم لاحقا.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس مجلس قرية بيتين رائد طايع حامد، والأسيرين المحررين عبد الرحمن الريماوي، ووسام مطير الأسمر من بيت ريما شمال غرب رام الله، وسالم قطش من قرية عين يبرود شرق رام الله.