غزة: 3 وفيات و215 إصابة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الخميس، 3 حالات وفاة و215 إصابة بفيروس كورونا بعد إجراء 1029 فحصًا مخبريًا خلال 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة إن: 540 حالة جديدة من المصابين بالفيروس تعافوا، ليرتفع اجمالي المتعافين 241504 حالة.وأشارت إلى ارتفاع اجمالي تراكمي للمصابين 248099 اصابة منها 4648 حالة نشطة، كما ارتفع عدد الوفيات 1947 وفاة، وأن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة منها 49 خطيرة وحرجة.وبشأن التطعيمات، قالت إن: اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة وأن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح. 670290 شخصا.