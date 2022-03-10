الرئيس الأوكراني يتقدم بطلب غريب من إسرائيل.. والأخيرة ترفض

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي، ميكي ليفي، رفضه لطلب تقدم به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بالسماح له بمخاطبة نواب الكنيست، حول العملية الروسية في أوكرانيا.وبحسب موقع "اكسيوس" الأمريكي، فقد أكد مسؤولون إسرائيليون، أن سفير أكرانيا في إسرائيل، سلم ليفي، أمس الأربعاء، رسالة من زيلينسكي، تحتوي على طلب منه بإلقاء كلمة عبر الفيديو، للنواب في الكنيست، ولكن ليفي رد عليه بشكل خطي عبر السفير بأنه لا يمكن السماح له بسبب الانقطاع عن الاجتماعات وغياب العديد من النواب.وبحسب الموقع الأمريكي، فقد اقترح ليفي على زيلينسكي تنظيم اتصال خاص مع النواب في الكنيست عبر برنامج "زوم"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ليفي حصل على رفض من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلي بشأن الطلب الذي تقدم به زيلينسكي.وفي السياق ذاته، أشار الموقع إلى أن الاوكرانيين أصيبوا بخيبة امل من الرفض الإسرائيلي، ولم يعربوا عن اهتمامهم بالتواصل عبر الزوم.