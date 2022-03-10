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شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يعتقل ستة مواطنين بينهم أشقاء

جنين: الاحتلال يعتقل ستة مواطنين بينهم أشقاء
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ووحداته المستعربة اليوم الخميس، خمسة شبان من بلدة جبع، وشاب آخر من بلدة دير أبو ضعيف، في محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن قوات خاصة مستعربة تساندها قوات الاحتلال اعتقلت أربعة من أشقاء أمين سر حركة فتح في البلدة أمين رازي محمد غنام وهم: رشاد، ومحمد، وغازي، وعماد، وأخضعت أفراد عائلته للتحقيق الميداني وأمهلت والده حتى الساعة 9 من صباح اليوم لتسليمه، حيث لم يكن متواجد في المنزل، كما اعتقلت الشاب معين علاونة عقب مداهمة منزل ذويه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد محاسنه من دير أبو ضعيف بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه.  

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