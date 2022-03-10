إصابة شاب واعتقال آخرين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأصيب صباح اليوم الخميس، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقل اثنين آخرين إثر اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت مع المواطنين إثر اقتحام قوات الاحتلال المخيم، مشيرة إلى قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة شاب برصاصة في الأطراف السفلية، نقل الى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.وأضاف: إن جيش الاحتلال اعتقل عدي حسن هماش (29 عاما)، ومحمد نضال أبو عكر (26 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وفتشتهما .ــــــــ