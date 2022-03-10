15 يومًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.. استمرار الجهود لإجلاء المدنيين

رام الله - دنيا الوطنتواصل القوات الروسية لليوم الخامس عشر، عملياتها العسكرية في أوكرانيا، في ظل استمرار الجهود لإجلاء مدنيين من مناطق التماس.وتتركز العمليات العسكرية في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، وعلى جبهات أخرى في مدن إيزيوم وبتروفسكي وخروتشوفاخا وسومي وأوختريكا وفي منطقتي دونيتسك وزاباروجيا.وتستمرّ، اليوم الخميس، عمليات إجلاء المدنيين مع فتح ثلاثة ممرّات إنسانية في مدن ماريوبول، وفولنوفاكيا، وإيزيوم، وتم أمس إجلاء نحو 40 ألف مدني، من مدينتي سومي، وإينيرهودار، ومن مناطق قريبة من العاصمة كييف عبر ثلاثة ممرّات إنسانية.