شؤون فلسطينية

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة يضرب فلسطين

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة يضرب فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم غد الجمعة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة  تنشط احيانا ًوالبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية، وكذلك من تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ومن تشكل الصقيع صباح الأحد.

أخبار ذات صلة

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

فتوح يكرم العاملات في دائرة شؤون المغتربين بمناسبة يوم المرأة العالمي

فتوح يكرم العاملات في دائرة شؤون المغتربين بمناسبة يوم المرأة العالمي

وزارة الثقافة تحتفي بتسجيل فن التطريز الفلسطيني في اليونسكو

وزارة الثقافة تحتفي بتسجيل فن التطريز الفلسطيني في اليونسكو

شكري: القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية وموقفنا راسخ اتجاهها

شكري: القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية وموقفنا راسخ اتجاهها

رأفت: إسرائيل تستغل انشغال العالم بما يجري بأوكرانيا وتصعد من جرائمها وانتهاكاتها

رأفت: إسرائيل تستغل انشغال العالم بما يجري بأوكرانيا وتصعد من جرائمها وانتهاكاتها

إطلاق نار على الاحتلال ورشق مركبات مستوطنين بالحجارة في الضفة

إطلاق نار على الاحتلال ورشق مركبات مستوطنين بالحجارة في الضفة

إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال بمحيط جامعة خضوري شمال الخليل

إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال بمحيط جامعة خضوري شمال الخليل

لجنة الانتخابات تعقد ورشة عمل لهيئات الرقابة المحلية

لجنة الانتخابات تعقد ورشة عمل لهيئات الرقابة المحلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتوح يكرم العاملات في دائرة شؤون المغتربين بمناسبة يوم المرأة العالمي

فتوح يكرم العاملات في دائرة شؤون المغتربين بمناسبة يوم المرأة العالمي

رأفت: إسرائيل تستغل انشغال العالم بما يجري بأوكرانيا وتصعد من جرائمها وانتهاكاتها

رأفت: إسرائيل تستغل انشغال العالم بما يجري بأوكرانيا وتصعد من جرائمها وانتهاكاتها

إطلاق نار على الاحتلال ورشق مركبات مستوطنين بالحجارة في الضفة

إطلاق نار على الاحتلال ورشق مركبات مستوطنين بالحجارة في الضفة

إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال بمحيط جامعة خضوري شمال الخليل

إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال بمحيط جامعة خضوري شمال الخليل

لجنة الانتخابات تعقد ورشة عمل لهيئات الرقابة المحلية

لجنة الانتخابات تعقد ورشة عمل لهيئات الرقابة المحلية

هيئة الاسرى توثق شهادات اعتقال لشبان تعرضوا للضرب المبرح أثناء اعتقالهم

هيئة الاسرى توثق شهادات اعتقال لشبان تعرضوا للضرب المبرح أثناء اعتقالهم

نابلس: إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في برقة

نابلس: إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في برقة

صبيحات: فلسطين بمراحلها الأخيرة لانحسار الموجة الخامسة من وباء (كورونا)

صبيحات: فلسطين بمراحلها الأخيرة لانحسار الموجة الخامسة من وباء (كورونا)

منوعات

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بآخر مقطع فيديو له على (تيك توك)

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بآخر مقطع فيديو له على (تيك توك)

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل ببكائها على خاتم

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل ببكائها على خاتم

الفيلم الفلسطيني (صالون هدى) يُناقش إسقاط مخابرات الاحتلال للفتيات.. وناشطون غاضبون بسبب مشاهد التعري

الفيلم الفلسطيني (صالون هدى) يُناقش إسقاط مخابرات الاحتلال للفتيات.. وناشطون غاضبون بسبب مشاهد التعري

شاهد: حمزة نمرة يثير الجدل ويبحث عن قبر أمه المتوفية منذ 30 عام

شاهد: حمزة نمرة يثير الجدل ويبحث عن قبر أمه المتوفية منذ 30 عام

شاهد: حسين فهمي يستهزئ من تصرفات محمد رمضان على العلن

شاهد: حسين فهمي يستهزئ من تصرفات محمد رمضان على العلن

شاهد: أشرف زكي يقف بجانب الفنانين ويصدر قرار حاسم لصالحهم

شاهد: أشرف زكي يقف بجانب الفنانين ويصدر قرار حاسم لصالحهم

لهذا السبب.. نقابة الموسيقين تتوعد لعمر كمال بعد عودته من أمريكا

لهذا السبب.. نقابة الموسيقين تتوعد لعمر كمال بعد عودته من أمريكا

شاهد: فنان مصري يعلن انفصاله عن خطيبته بعد 11 يوم من الخطوبة

شاهد: فنان مصري يعلن انفصاله عن خطيبته بعد 11 يوم من الخطوبة

شاهد: زينة تثير قلق متابعيها بآخر فيديو نشرته

شاهد: زينة تثير قلق متابعيها بآخر فيديو نشرته

شاهد: أحلام تحدث ضجة بما فعلته مع زوجها مبارك الهاجري

شاهد: أحلام تحدث ضجة بما فعلته مع زوجها مبارك الهاجري

عربي

أبو الغيط يتحدث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. ماذا قال؟

أبو الغيط يتحدث عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. ماذا قال؟

السيسي يتحدث عن مواجهة تحديات غير مسبوقة

السيسي يتحدث عن مواجهة تحديات غير مسبوقة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين

الجيش المصري يصدر بيانا بعد مقتل اثنين من جنوده

الجيش المصري يصدر بيانا بعد مقتل اثنين من جنوده