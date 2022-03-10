منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة يضرب فلسطين

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم غد الجمعة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ًوالبحر متوسط ارتفاع الموج.وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية، وكذلك من تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ومن تشكل الصقيع صباح الأحد.