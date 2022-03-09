فتوح يكرم العاملات في دائرة شؤون المغتربين بمناسبة يوم المرأة العالمي

رام الله - دنيا الوطنهنأ روحي فتوح رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية باسم سيادة الرئيس محمود عباس، المرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيدا بالدور البطولي الذي تلعبه في الحياة الفلسطينية في جميع مناحي الحياة.وحيا فتوح المرأة الفلسطينية التي تشكل نموذجا للتضحيات والعطاء اللامحدود، لا سيما على الصعيد النضالي والكفاحي ضد الاحتلال الاسرائيلي ، حيث سطرت المرأة الفلسطينية الى جانب رجال فلسطين مواقف البطولة والعزة على طريق النضال الفلسطيني للخلاص من الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته دائرة شؤون المغتربين للعاملات فيها بهذه المناسبة، تكريما لهن على دورهن في مسيرة البناء الوطني.واشار فتوح لحرص القيادة الفلسطينية على تقديم كل الدعم والعون للمرأة الفلسطينية ، مؤكدا على الثقة العالية بقدرة المرأة الفلسطينية على مواصلة التقدم والابداع وتحقيق الانجازات الكبيرة.في ختام الحفل سلم فتوح موظفات الدائرة شالات فلسطينية مطرزة كهدايا رمزية تقديرا لهن ولجهودهن.